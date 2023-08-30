Просто смешайте все ингредиенты: быстрый и вкусный салат для внезапных гостей

Простое в приготовлении блюдо не оставит вас равнодушным

Самые разнообразные салаты готовят на каждой кухне практически каждый день. Он может быть частью праздничного стола или же частью семейного обеда, ведь блюдо так легко приготовить! Нарезать любые овощи и добавить вкусную заправку – это универсальный рецепт салата на каждый день.

Салат с огурцами по рецепту Shuba готовится всего за пять минут. Вам просто нужно смешать вымытые и нарезанные огурцы со специями и подать салат сразу после приготовления к главному блюду или как освежающий перекус во время летней жары. Попробуем?

Как приготовить салат с огурцами

Ингредиенты на 2 порции:

огурец — 350 г;

кунжут белый — 1 ст. л.;

оливковое масло — 1 ст. л.;

соус соевый — 2 ч. л.;

лимон, сок — 1 ч. л.;

сахар — 0.5 ч. л.;

укроп, пучок, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

Для приготовления соуса смешайте оливковое масло, соевый соус, лимонный сок, сахар, измельченный укроп. Кунжут поджарьте на сухой сковороде немного поджарьте, пока он не станет желтеть. Полученным соусом полейте огурцы. Посыпьте их поджаренным кунжутом и приправьте перцем, перемешайте. Подавайте салат сразу после приготовления.

Рекомендуем также приготовить салат с орехами по-грузински по рецепту "Телеграфа". Это очень необычное блюдо.