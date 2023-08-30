Ни капли майонеза и много витамин: у вас обязательно спросят рецепт салата
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Обогатит организм витаминами и сохранит фигуру
Разнообразные салаты готовятся чуть ли не на каждой кухне – это часть и праздничного стола, и семейного обеда или ужина. Это блюдо очень легко готовить – необходимо только нарезать любые овощи и добавить вкусную заправку.
Именно такой легкий в приготовлении салат мы приготовим вместе с "1 хвилина". В его составе зелень, помидоры, творог, мясо и яйца и именно это делает блюдо очень витаминным. К тому же вместо майонеза мы сделаем заправку, которая сделает вкус салата непревзойденным. Наслаждайтесь блюдом без мыслей о количестве калорий или вредных продуктов.
Как приготовить витаминный салат
Ингредиенты:
- куриное филе – 400 г;
- помидоры – 4 шт.;
- отварные куриные яйца – 3 шт.;
- листья салата – 50 г;
- зеленый лук – 30 г;
- твердый сыр – 30 г.
Для соуса:
- сметана – 4 ст. л.;
- соевый соус – 2 ст. л.;
- чеснок – 2 зубчика;
- соль.
Способ приготовления:
- Для приготовления соуса смешиваем сметану, соевый соус и измельченный чеснок, все перемешиваем.
- Листья салата нарезаем крупно, помидоры и сваренные в крутую куриные яйца режем слайсами, отварное куриное филе – мелкими кубиками, мелко нарезаем зеленый лук.
- На тарелке первым слоем выкладываем нарезанные листья салата, далее – куриное филе, которое поливаем соусом.
- Далее выкладываем нарезанные яйца, сверху – помидоры, посыпаем измельченным зеленым луком и поливаем соусом.
- Натираем сыр на большой терке и посыпаем салат. Блюдо готово.
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