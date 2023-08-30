Будете кушать по банке за раз:рецепт квашеных помидор от бабушки
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Лучше классического рецепта нет!
В сезон консервации каждый кулинар хочет сделать побольше запасов на зиму. И если все рецепты маринованных помидор уже перепробованы, советуем обратить внимание на этот рецепт.
Smachnonews рассказывает, как приготовить квашеные помидоры по классическому рецепту — именно такие мы все ели в детстве. Простые в приготовлении, они получаются настолько вкусными, что вы будете готовить их часто.
Как приготовить квашеные помидоры в ведре
Ингредиенты на 2 порции:
- 4,5 килограмма помидоров;
- 1 пучок стебля сельдерея;
- 1 – 3 головки чеснока;
- 3 – 4 штуки острого перца;
- 30 – 40 граммов хрена;
- зелень укропа.
Способ приготовления:
- Помидоры моем под проточной водой, ножом или зубочисткой прокалываем их в нескольких местах.
- Укроп, сельдерей, острый перец и хрен моем, а чеснок очищаем от шелухи. Все ингредиенты режим произвольными кусочками. Из острого перца вычищаем семена.
- На дно чистого ведра выкладываем немного укропа, сельдерея, хрена, острого перца и чеснока, затем слой помидоров. Слои повторяем до тех пор, пока не заполнится посуда.
- В кастрюлю заливаем воду, добавляем соль и сахар, перемешиваем, чтобы все кристаллы растворились.
- Полученным маринадом заливаем помидоры, сверху накрываем тарелкой и кладем пресс.
- Оставляем при комнатной температуре на 5 – 7 дней, а затем убираем в холодильник или погреб.
Подавайте такие помидоры к любимым мясным блюдам по рецепту "Телеграфа" и подавайте. Приятного аппетита.