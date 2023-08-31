Рассол выпьется быстрее, чем съедятся помидоры: фантастический рецепт маринованных помидор без уксуса
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Вкусная закуска готовится по этому рецепту
В сезон овощей каждый кулинар старается побольше заготовить любимые закуски на зиму. И если вы уже пробовали даже помидоры без стерилизации, этот рецепт для вас.
Обычно в каждом рецепте маринованных помидор есть уксус. Если же по каким-то причинам вам нельзя этого продукта, "Бабусині рецепти" предлагают мариновать помидоры без него. Так они получатся не менее вкусными.
Как приготовить маринованные помидоры без уксуса.
Ингредиенты на банке 1 л:
- сахар – 1 ст. л.;
- соль – 1 ст. л.;
- лавровый лист – 1 шт.;
- перец горошком – 3 шт.;
- гвоздика – 1 бутон;
- морковная ботва – пучок;
- чеснок – 2 – 3 зубчика;
- лимонная кислота – 0,5 ч.л.
Способ приготовления:
- Морковь нарезаем тонкими кольцами, чеснок режем тонкими пластинками.
- В банку укладываем морковную ботву, добавляем пластинки чеснока и кружочки моркови. Туда же добавляем лавровые листья, перец горошком и гвоздику.
- Каждый помидор прокалываем деревянной шпажкой, выкладываем в банки. Заливаем кипятком, оставляем на 15 минут.
- Через указанное время сливаем воду из банок с помидорами, посыпаем их солью и сахаром.
- Кипятим воду, заливаем обратно в банки так, чтобы растворить соль и сахар. Добавляем в банки лимонную кислоту, плотно закрываем крышками, переворачиваем банки и оставляем до полного остывания.
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