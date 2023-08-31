Рассол выпьется быстрее, чем съедятся помидоры: фантастический рецепт маринованных помидор без уксуса

Вкусная закуска готовится по этому рецепту

В сезон овощей каждый кулинар старается побольше заготовить любимые закуски на зиму. И если вы уже пробовали даже помидоры без стерилизации, этот рецепт для вас.

Обычно в каждом рецепте маринованных помидор есть уксус. Если же по каким-то причинам вам нельзя этого продукта, "Бабусині рецепти" предлагают мариновать помидоры без него. Так они получатся не менее вкусными.

Как приготовить маринованные помидоры без уксуса.

Ингредиенты на банке 1 л:

сахар – 1 ст. л.;

соль – 1 ст. л.;

лавровый лист – 1 шт.;

перец горошком – 3 шт.;

гвоздика – 1 бутон;

морковная ботва – пучок;

чеснок – 2 – 3 зубчика;

лимонная кислота – 0,5 ч.л.

Способ приготовления:

Морковь нарезаем тонкими кольцами, чеснок режем тонкими пластинками. В банку укладываем морковную ботву, добавляем пластинки чеснока и кружочки моркови. Туда же добавляем лавровые листья, перец горошком и гвоздику. Каждый помидор прокалываем деревянной шпажкой, выкладываем в банки. Заливаем кипятком, оставляем на 15 минут. Через указанное время сливаем воду из банок с помидорами, посыпаем их солью и сахаром. Кипятим воду, заливаем обратно в банки так, чтобы растворить соль и сахар. Добавляем в банки лимонную кислоту, плотно закрываем крышками, переворачиваем банки и оставляем до полного остывания.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что нужно делать, чтобы помидоры не лопались в банке. Так они будут полезны, вкусны и красивы.