Вкус шашлыка на зиму: рецепт-пятиминутка маринованного сала

Уместно и на праздничном, и на семейном столе

Невозможно представить дружеское застолье или семейные посиделки без сала. И если вы уже солили сало, предлагаем вам новый рецепт.

"УНИАН" предлагает быстрый рецепт сала, которое при этом получается мягким и ароматным как шашлык. Это шикарное блюдо не оставит равнодушным никого.

Как приготовить сало в рассоле

Ингредиенты:

сало (грудинка) — 1,5 кг;

лук — 1 крупный или 2 небольших;

вода — 1 л;

соль — 100 г;

приправа для шашлыка — 1 ч. л.;

перец душистый — 6 шт.;

перец черный горошком — 15 шт.;

лавровый лист — 3 шт.;

петрушка и укроп — по 3 веточки.

Способ приготовления:

Сало промойте и обсушите салфетками, нарежьте средними кусочками. В кастрюлю выложить все специи (кроме лаврового листа и соли), доведите до кипения, варите 5 минут, затем остудите. В чистые небольшие банки выложите по веточке укропа и петрушки, добавьте 1 лавровый лист. Сало разложите по банкам, залейте рассолом, накройте крышками и оставьте в банке на 2 суток, после слейте маринад из банок. Приготовьте новый рассол из 100 г соли и 1 л воды, доведите до кипения, проварите 5 минут и остудите. В банки добавьте нарезанный полукольцами лук и зубчики чеснока, залейте новым рассолом и оставьте банки сначала в холодильнике на 3 суток. По истечению этого времени переставьте в темное и прохладное место.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как долго можно хранить сало в холодильнике. Наслаждайтесь любимым продуктом!