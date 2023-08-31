Вкус шашлыка на зиму: рецепт-пятиминутка маринованного сала
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Уместно и на праздничном, и на семейном столе
Невозможно представить дружеское застолье или семейные посиделки без сала. И если вы уже солили сало, предлагаем вам новый рецепт.
"УНИАН" предлагает быстрый рецепт сала, которое при этом получается мягким и ароматным как шашлык. Это шикарное блюдо не оставит равнодушным никого.
Как приготовить сало в рассоле
Ингредиенты:
- сало (грудинка) — 1,5 кг;
- лук — 1 крупный или 2 небольших;
- вода — 1 л;
- соль — 100 г;
- приправа для шашлыка — 1 ч. л.;
- перец душистый — 6 шт.;
- перец черный горошком — 15 шт.;
- лавровый лист — 3 шт.;
- петрушка и укроп — по 3 веточки.
Способ приготовления:
- Сало промойте и обсушите салфетками, нарежьте средними кусочками.
- В кастрюлю выложить все специи (кроме лаврового листа и соли), доведите до кипения, варите 5 минут, затем остудите.
- В чистые небольшие банки выложите по веточке укропа и петрушки, добавьте 1 лавровый лист.
- Сало разложите по банкам, залейте рассолом, накройте крышками и оставьте в банке на 2 суток, после слейте маринад из банок.
- Приготовьте новый рассол из 100 г соли и 1 л воды, доведите до кипения, проварите 5 минут и остудите.
- В банки добавьте нарезанный полукольцами лук и зубчики чеснока, залейте новым рассолом и оставьте банки сначала в холодильнике на 3 суток. По истечению этого времени переставьте в темное и прохладное место.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как долго можно хранить сало в холодильнике. Наслаждайтесь любимым продуктом!