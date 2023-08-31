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По-флотски, но не макароны: рецепт полезного и быстрого завтрака

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Ради такой овсянки близкие будут вставать раньше
Ради такой овсянки близкие будут вставать раньше. Фото prostoway

Близкие удивятся, но попросят добавку

Часто утром мы очень спешим и не успеваем приготовить вкусный завтрак, хватая что-то наспех. Иногда это обычный омлет, если же времени больше – готовим сладкую овсянку. Обычно мы привыкли наслаждаться кашей с фруктами, ягодами и орехами или шоколадом. В это сложно поверить, но соленая овсянка – не менее вкусная.

Если вам хочется чего-то нового, а макарон по-флотски или обычной овсянки уже не хочется, Рrostoway предлагает "смиксовать" эти продукты и приготовить овсянку по-флотски. Безусловно, такое блюдо поначалу удивит ваших близких, но после первой же ложки блюдо понравится каждому.

Как приготовить овсянку по-флотски

Ингредиенты:

  • овсянка -70 г;
  • фарш куриный — 200 г;
  • лук – 100 г;
  • паприка молотая — ½ ч.л.
  • соль, перец;
  • растительное масло – 4 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Лук помойте, нарежьте кубиком и обжарьте на растительном масле в течение нескольких минут.
  2. Добавьте фарш, хорошо перемешайте, посолите, поперчите и добавьте паприку.
  3. К луку и фаршу добавьте овсяные хлопья и обжарьте 5 минут.
  4. Через указанное время добавьте ложку растительного масла и оставьте жариться еще на 5 минут. При необходимости добавьте немного воды.
  5. Когда хлопья стали мягкими, накройте крышкой и оставьте на 10 минут.

Предлагаем также приготовить томатный суп с овсянкой по рецепту "Телеграфа". Попробуйте — и не пожалеете!

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#Рецепт #Завтрак #Овсянка #Готовим дома