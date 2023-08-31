По-флотски, но не макароны: рецепт полезного и быстрого завтрака
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Близкие удивятся, но попросят добавку
Часто утром мы очень спешим и не успеваем приготовить вкусный завтрак, хватая что-то наспех. Иногда это обычный омлет, если же времени больше – готовим сладкую овсянку. Обычно мы привыкли наслаждаться кашей с фруктами, ягодами и орехами или шоколадом. В это сложно поверить, но соленая овсянка – не менее вкусная.
Если вам хочется чего-то нового, а макарон по-флотски или обычной овсянки уже не хочется, Рrostoway предлагает "смиксовать" эти продукты и приготовить овсянку по-флотски. Безусловно, такое блюдо поначалу удивит ваших близких, но после первой же ложки блюдо понравится каждому.
Как приготовить овсянку по-флотски
Ингредиенты:
- овсянка -70 г;
- фарш куриный — 200 г;
- лук – 100 г;
- паприка молотая — ½ ч.л.
- соль, перец;
- растительное масло – 4 ст. л.
Способ приготовления:
- Лук помойте, нарежьте кубиком и обжарьте на растительном масле в течение нескольких минут.
- Добавьте фарш, хорошо перемешайте, посолите, поперчите и добавьте паприку.
- К луку и фаршу добавьте овсяные хлопья и обжарьте 5 минут.
- Через указанное время добавьте ложку растительного масла и оставьте жариться еще на 5 минут. При необходимости добавьте немного воды.
- Когда хлопья стали мягкими, накройте крышкой и оставьте на 10 минут.
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