Этот рецепт станет хитом вашего стола: 10 минут - и близкие сыты
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Вы такого точно не пробовали!
Мы уже готовили из кабачков много разнообразных блюд. Если хочется чего-то новенького и необычного, то вам сюда.
Shuba предлагает удивить близких и приготовить салат с жареными кабачками. Это блюдо приятно удивит с первой ложки. Вы можете проявить немного фантазии и заправить блюдо вместо майонеза греческим йогуртом или сметаной — выбирайте, что вам нравится больше. Вы также можете дополнить салат другими овощами по вашему вкусу.
Как приготовить салат с жареными кабачками
Ингредиенты на 2 порции:
- кабачки — 2 шт.;
- томаты — 2 шт.;
- чеснок, зубчики — 2 шт.;
- яйцо куриное, большое — 2 шт.;
- лимон, сок — 1 ст. л.;
- майонез 72%, лук зеленый, соль, черный перец, растительное масло — по вкусу.
Способ приготовления:
- Помидоры нарежьте полукольцами. Яйца отварите в кипящей воде в течение 8-10 минут, остудите и нарежьте кубиками. Кабачки промойте, обсушите и нарежьте кружочками толщиной 1,5 см. Обжарьте их на сковороде с растительным маслом с обеих сторон до готовности и остудите.
- Помидоры, кабачки, яйца сложите в миску. Туда же добавьте пропущенный через пресс чеснок, лимонный сок, мелко нашинкованный лук, посолите, поперчите. Заправьте майонезом салат и подавайте.
Для этого рецепта вы можете приготовить домашний майонез по рецепту "Телеграфа". Так салат будет еще вкуснее.