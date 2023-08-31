Этот рецепт станет хитом вашего стола: 10 минут - и близкие сыты

Вы такого точно не пробовали!

Мы уже готовили из кабачков много разнообразных блюд. Если хочется чего-то новенького и необычного, то вам сюда.

Shuba предлагает удивить близких и приготовить салат с жареными кабачками. Это блюдо приятно удивит с первой ложки. Вы можете проявить немного фантазии и заправить блюдо вместо майонеза греческим йогуртом или сметаной — выбирайте, что вам нравится больше. Вы также можете дополнить салат другими овощами по вашему вкусу.

Как приготовить салат с жареными кабачками

Ингредиенты на 2 порции:

кабачки — 2 шт.;

томаты — 2 шт.;

чеснок, зубчики — 2 шт.;

яйцо куриное, большое — 2 шт.;

лимон, сок — 1 ст. л.;

майонез 72%, лук зеленый, соль, черный перец, растительное масло — по вкусу.

Способ приготовления:

Помидоры нарежьте полукольцами. Яйца отварите в кипящей воде в течение 8-10 минут, остудите и нарежьте кубиками. Кабачки промойте, обсушите и нарежьте кружочками толщиной 1,5 см. Обжарьте их на сковороде с растительным маслом с обеих сторон до готовности и остудите. Помидоры, кабачки, яйца сложите в миску. Туда же добавьте пропущенный через пресс чеснок, лимонный сок, мелко нашинкованный лук, посолите, поперчите. Заправьте майонезом салат и подавайте.

Для этого рецепта вы можете приготовить домашний майонез по рецепту "Телеграфа". Так салат будет еще вкуснее.