К закуске, овощам или мясу: греческий соус по этому рецепту будет уместен всегда

Греческое настроение на кухне

Будет ли ваш обед, ужин или праздничный стол вкусным, зависит не только от основных блюд. Важную роль в этом сыграет и соус. Не забывайте об этом, когда готовите на кухне. Пикантный соус должен дополнять основное блюдо, придавать ему особенную нотку.

Идеальное дополнение ко многим блюдам — греческий соус дзадзики по рецепту Shuba. Его можно встретить не только в греческой, но и в средиземноморской и ближневосточной кухнях. Острота чеснока, свежесть огурца и нежность греческого йогурта в совокупности создают фантастический вкус

Как приготовить греческий соус дзадзики

Ингредиенты:

огурец — 1 шт.;

греческий йогурт — 300 г;

масло оливковое Extra Virgin — 1/2 ст. л.;

чеснок, зубчики — 2 шт.;

укроп, пучок — 15 г;

лимон, сок — 1/2 ст. л.;

соль, черный перец — по вкусу.

Способ приготовления:

Огурец натрите огурец на крупной терке. Переложите овощ на сложенный в два слоя кусок марли или сито, хорошо отожмите и переложите его в миску. Укроп мелко нарубите, добавьте в миску к огурцу. Туда же отправьте остальные ингредиенты и хорошо перемешайте. Готовый соус накройте крышкой и поставьте соус в холодильник в час.

Соус дзадзики часто подают к мясным блюдам, жареным или свежим овощам и как закуску! Приятного аппетита!