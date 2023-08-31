К закуске, овощам или мясу: греческий соус по этому рецепту будет уместен всегда
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Греческое настроение на кухне
Будет ли ваш обед, ужин или праздничный стол вкусным, зависит не только от основных блюд. Важную роль в этом сыграет и соус. Не забывайте об этом, когда готовите на кухне. Пикантный соус должен дополнять основное блюдо, придавать ему особенную нотку.
Идеальное дополнение ко многим блюдам — греческий соус дзадзики по рецепту Shuba. Его можно встретить не только в греческой, но и в средиземноморской и ближневосточной кухнях. Острота чеснока, свежесть огурца и нежность греческого йогурта в совокупности создают фантастический вкус
Как приготовить греческий соус дзадзики
Ингредиенты:
- огурец — 1 шт.;
- греческий йогурт — 300 г;
- масло оливковое Extra Virgin — 1/2 ст. л.;
- чеснок, зубчики — 2 шт.;
- укроп, пучок — 15 г;
- лимон, сок — 1/2 ст. л.;
- соль, черный перец — по вкусу.
Способ приготовления:
- Огурец натрите огурец на крупной терке. Переложите овощ на сложенный в два слоя кусок марли или сито, хорошо отожмите и переложите его в миску.
- Укроп мелко нарубите, добавьте в миску к огурцу. Туда же отправьте остальные ингредиенты и хорошо перемешайте.
- Готовый соус накройте крышкой и поставьте соус в холодильник в час.
Соус дзадзики часто подают к мясным блюдам, жареным или свежим овощам и как закуску! Приятного аппетита!