Просто смешайте кефир и яйцо: такие вергуны разлетятся с тарелки горячими

Бюджетный рецепт без особых хлопот

Мы уже рассказывали, как приготовить соложеники по старинному украинскому рецепту. Если вы любите полакомиться сладостями, то этот рецепт для вас.

Сегодня "Бабусині рецепти" предлагают приготовить вергуны родом из детства. Такая вкуснятина получится чрезвычайно нежной, мягкой и вкусной. Попробуем?

Как приготовить вергуны

Ингредиенты:

кефир комнатной температуры – 250 мл;

яйцо куриное – 1 шт.;

соль – 0,5 ч. л.;

сахарный песок – 2 ст. л.;

мука пшеничная – 400 г;

сода пищевая – 1 ч. л. (без горки);

подсолнечное масло – 2 ст. л.;

сахарная пудра для посыпки – по желанию.

Способ приготовления:

В большой миске размешиваем до однородности яйцо, сахарный песок и соль. Туда же вливаем кефир и размешиваем. В массу частями всыпьте пшеничную муку, пищевую соду и тщательно перемешиваем. Добавляем растительное масло, на рабочей поверхности в течение 3-4 минут размешиваем тесто и оставляем "отдохнуть" на 10 минут. Через указанное время тесто посыпаем мукой и раскатываем, нарезаем на квадратики. На каждом квадратике изнутри делаем надрезы и протягиваем один хвостик через дырку. Выкладываем их на разогретую с подсолнечным маслом сковороду и жарим на небольшом огне с обеих сторон до золотистости. Готовые вергуны по желанию посыпаем сахарной пудрой.

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