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Для идеального завтрака: эти сырники будете есть десяток за раз

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Рецепт соленых сырников с сулугуни будут просить все
Рецепт соленых сырников с сулугуни будут просить все. Фото jisty.com.ua

Ради таких сырников стоит просыпаться по утрам

Если любите начинать утро с чего-нибудь вкусненького, пышные сырники — это то, что вам нужно. Они уже давно стали настоящим хитом у украинцев. Некоторые просто не представляют свое утро без них, а особенно их любят дети.

Но если немного сменить концепцию и приготовить соленые сырники? Такое блюдо по рецепту "Мета" также вкусное и нежное, а со сметаной получится еще лучше. В этом рецепте есть весьма необычные для сырников ингредиенты — сулугуни и петрушка. Они делают это блюдо незабываемым. Приготовленный по этому рецепту завтрак близкие будут ждать каждое утро.

Как приготовить соленые сырники

Ингредиенты:

  • сыр 5% – 350 г;
  • сулугуни – 100 г;
  • яйцо – 1 шт.;
  • мука – 30 г;
  • петрушка.

Способ приготовления:

  1. Творог измельчите вилкой. Добавьте яйцо и перемешайте.
  2. Сулугуни натрите на большой терке и добавьте в творожную массу. Посолите, добавьте муку и мелко нарезанную петрушку.
  3. Из получившегося теста сформируйте сырник. Каждый шарик обмакните в муку и жарьте на небольшом огне под крышкой с двух сторон до золотистости. Сырники готово, приятного аппетита!

Рекомендуем также приготовить сырники в духовке по рецепту "Телеграфа". Это не только вкусное, но еще и менее калорийное блюдо.

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#Рецепт #Сулугуни #Сырники #Готовим дома