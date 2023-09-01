Для идеального завтрака: эти сырники будете есть десяток за раз
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Ради таких сырников стоит просыпаться по утрам
Если любите начинать утро с чего-нибудь вкусненького, пышные сырники — это то, что вам нужно. Они уже давно стали настоящим хитом у украинцев. Некоторые просто не представляют свое утро без них, а особенно их любят дети.
Но если немного сменить концепцию и приготовить соленые сырники? Такое блюдо по рецепту "Мета" также вкусное и нежное, а со сметаной получится еще лучше. В этом рецепте есть весьма необычные для сырников ингредиенты — сулугуни и петрушка. Они делают это блюдо незабываемым. Приготовленный по этому рецепту завтрак близкие будут ждать каждое утро.
Как приготовить соленые сырники
Ингредиенты:
- сыр 5% – 350 г;
- сулугуни – 100 г;
- яйцо – 1 шт.;
- мука – 30 г;
- петрушка.
Способ приготовления:
- Творог измельчите вилкой. Добавьте яйцо и перемешайте.
- Сулугуни натрите на большой терке и добавьте в творожную массу. Посолите, добавьте муку и мелко нарезанную петрушку.
- Из получившегося теста сформируйте сырник. Каждый шарик обмакните в муку и жарьте на небольшом огне под крышкой с двух сторон до золотистости. Сырники готово, приятного аппетита!
Рекомендуем также приготовить сырники в духовке по рецепту "Телеграфа". Это не только вкусное, но еще и менее калорийное блюдо.