Для идеального завтрака: эти сырники будете есть десяток за раз

Ради таких сырников стоит просыпаться по утрам

Если любите начинать утро с чего-нибудь вкусненького, пышные сырники — это то, что вам нужно. Они уже давно стали настоящим хитом у украинцев. Некоторые просто не представляют свое утро без них, а особенно их любят дети.

Но если немного сменить концепцию и приготовить соленые сырники? Такое блюдо по рецепту "Мета" также вкусное и нежное, а со сметаной получится еще лучше. В этом рецепте есть весьма необычные для сырников ингредиенты — сулугуни и петрушка. Они делают это блюдо незабываемым. Приготовленный по этому рецепту завтрак близкие будут ждать каждое утро.

Как приготовить соленые сырники

Ингредиенты:

сыр 5% – 350 г;

сулугуни – 100 г;

яйцо – 1 шт.;

мука – 30 г;

петрушка.

Способ приготовления:

Творог измельчите вилкой. Добавьте яйцо и перемешайте. Сулугуни натрите на большой терке и добавьте в творожную массу. Посолите, добавьте муку и мелко нарезанную петрушку. Из получившегося теста сформируйте сырник. Каждый шарик обмакните в муку и жарьте на небольшом огне под крышкой с двух сторон до золотистости. Сырники готово, приятного аппетита!

Рекомендуем также приготовить сырники в духовке по рецепту "Телеграфа". Это не только вкусное, но еще и менее калорийное блюдо.