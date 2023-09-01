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Такие котлеты не купите в ресторане: в этом рецепте нет ни мяса, ни овощей

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Крабовые котлеты с сыром удивят абсолютно всех
Крабовые котлеты с сыром удивят абсолютно всех. Фото apostrophe.ua

Вы не захотите больше биточков из мяса!

Если мы говорим о крабовых палочках, скорее всего, на ум приходит классический рецепт салата. А что, если попробовать приготовить из них котлеты?

"Главред" предлагает необычный рецепт биточков. Такие котлеты готовить очень быстро. Пикантности блюду придают именно крабовые палочки и сыр. Удивите своих гостей необычным блюдом.

Как приготовить крабовые котлеты с сыром

Ингредиенты:

  • крабовые палочки — 300 г;
  • твердый сыр — 200 г;
  • яйца — 1 шт.;
  • сметана 20% — 2 ст. л;
  • мука — 4 ст. л;
  • чеснок, соль — по вкусу;
  • растительное масло;
  • панировочные сухари.

Способ приготовления:

  1. Крабовые палочки чистим, натираем на крупной терке или измельчаем в блендере. Добавляем тертый твердый сыр.
  2. В крабовое тесто добавляем сметану, яйца, чеснок. Все солим, перемешиваем и добавляем муку.
  3. Мокрыми руками формируем крабовые котлеты. Всего должно получиться 9-10 штук.
  4. Для приготовления кляра яйцо взбиваем с солью.
  5. Котлеты опускаем в кляр, далее — в панировочные сухари и обжариваем на разогретой сковороде с растительным маслом до золотистой корочки с двух сторон под крышкой. Готовые котлеты перекладываем на бумажное полотенце, чтобы лишнее масло ушло.

Подавайте котлеты с любимым салатом по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита.

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