Такие котлеты не купите в ресторане: в этом рецепте нет ни мяса, ни овощей
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Вы не захотите больше биточков из мяса!
Если мы говорим о крабовых палочках, скорее всего, на ум приходит классический рецепт салата. А что, если попробовать приготовить из них котлеты?
"Главред" предлагает необычный рецепт биточков. Такие котлеты готовить очень быстро. Пикантности блюду придают именно крабовые палочки и сыр. Удивите своих гостей необычным блюдом.
Как приготовить крабовые котлеты с сыром
Ингредиенты:
- крабовые палочки — 300 г;
- твердый сыр — 200 г;
- яйца — 1 шт.;
- сметана 20% — 2 ст. л;
- мука — 4 ст. л;
- чеснок, соль — по вкусу;
- растительное масло;
- панировочные сухари.
Способ приготовления:
- Крабовые палочки чистим, натираем на крупной терке или измельчаем в блендере. Добавляем тертый твердый сыр.
- В крабовое тесто добавляем сметану, яйца, чеснок. Все солим, перемешиваем и добавляем муку.
- Мокрыми руками формируем крабовые котлеты. Всего должно получиться 9-10 штук.
- Для приготовления кляра яйцо взбиваем с солью.
- Котлеты опускаем в кляр, далее — в панировочные сухари и обжариваем на разогретой сковороде с растительным маслом до золотистой корочки с двух сторон под крышкой. Готовые котлеты перекладываем на бумажное полотенце, чтобы лишнее масло ушло.
Подавайте котлеты с любимым салатом по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита.