Не только пицца и паста: рецепт любимой итальянской закуски

Если вы не едете в Италию, Италия приедет к вам!

Италия может похвастаться множеством вкуснейших блюд. Чего стоит пицца с различными начинками или итальянская паста болоньезе.

Но сегодня мы вместе со Smachnonews приготовим популярную в этой стране летнюю закуску — брускетту с помидорами и анчоусами. Если вам не удалось побывать в Италии и попробовать местные блюда, у вас есть отличный шанс приготовить дома! К тому же вам можно не полностью придерживаться рецепта — закуску можно подавать как со свежими нарезанными помидорами мелкими кубиками, так и с вялеными. Брускетту же можно заменить обычными украинскими хлебцами, или подсушенным хлебом.

Как приготовить летнюю закуску из помидоров и анчоусов

Ингредиенты на 2 порции:

4 брускетта;

1 помидор, или несколько штук вяленых томатов;

анчоусы;

бальзамический крем-уксус;

сухой орегано.

Способ приготовления:

Свежий помидор моем и очищаем от шкурки, удаляем семена и нарезаем мякоть мелкими кубиками. Вяленые помидоры просто нарезаем произвольными кусочками. Анчоусы также нарезаем, при желании их можно оставить целыми. Смешиваем с помидорами, заправляем орегано и выкладываем на брускеты или хлебцы. Поливаем бальзамическим крем-уксусом и сразу подаем к столу.

Рекомендуем приготовить также закуску из баклажан по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!