Не только пицца и паста: рецепт любимой итальянской закуски
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Если вы не едете в Италию, Италия приедет к вам!
Италия может похвастаться множеством вкуснейших блюд. Чего стоит пицца с различными начинками или итальянская паста болоньезе.
Но сегодня мы вместе со Smachnonews приготовим популярную в этой стране летнюю закуску — брускетту с помидорами и анчоусами. Если вам не удалось побывать в Италии и попробовать местные блюда, у вас есть отличный шанс приготовить дома! К тому же вам можно не полностью придерживаться рецепта — закуску можно подавать как со свежими нарезанными помидорами мелкими кубиками, так и с вялеными. Брускетту же можно заменить обычными украинскими хлебцами, или подсушенным хлебом.
Как приготовить летнюю закуску из помидоров и анчоусов
Ингредиенты на 2 порции:
- 4 брускетта;
- 1 помидор, или несколько штук вяленых томатов;
- анчоусы;
- бальзамический крем-уксус;
- сухой орегано.
Способ приготовления:
- Свежий помидор моем и очищаем от шкурки, удаляем семена и нарезаем мякоть мелкими кубиками. Вяленые помидоры просто нарезаем произвольными кусочками.
- Анчоусы также нарезаем, при желании их можно оставить целыми. Смешиваем с помидорами, заправляем орегано и выкладываем на брускеты или хлебцы.
- Поливаем бальзамическим крем-уксусом и сразу подаем к столу.
Рекомендуем приготовить также закуску из баклажан по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!