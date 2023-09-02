Пирожки из детства: вспомните их вкус вместе с этим рецептом

Начинку вы можете готовить по своему вкусу

Правильное питание – это очень хорошо, но жареные пирожки – это еще лучше. Тем более если это блюдо напоминает вам детство.

Именно такие пирожки мы с вами и приготовим. Простые в приготовлении, мягкие и пышные, аппетитные пирожки от "Простих рецептів" вы можете готовить с разной начинкой – как с соленой, так и сладкой. В нашем меню сегодня – с картофелем и луком

Как приготовить жареные пирожки с картофелем и луком

Ингредиенты

Для теста:

горячая вода – 300 мл;

сахар – 1 ст.л;

соль – 1 ч.л;

дрожжи свежие – 20 г;

масло – 50 мл;

мука – 500 г.

Для начинки:

картофель – 600 г;

лук – 2 шт.;

соль, укроп, сливочное масло – по вкусу.

Способ приготовления:

Лук чистим и обжариваем на сковороде с растительным маслом. Картофель отвариваем в подсоленной воде, превращаем в пюре, смешиваем с кусочком сливочного масла и луком, охлаждаем. В воде растворяем сахар и дрожжи, добавляем растительное масло и перемешиваем все ингредиенты. Всыпаем немного муки, снова перемешиваем, накрываем и оставляем на 15 минут. Через указанное время добавляем оставшуюся муку с солью, вымешиваем мягкое тесто. Выкладываем тесто на смазанную маслом тарелку, накрываем и оставляем в теплом месте на 1 час. Руки и стол смазываем растительным маслом, выкладываем тесто и делим его порциями, накрываем и оставляем на 10 минут. Формируем пирожки, внутрь кладем начинку и защипываем. Обжариваем их в растительном масле на небольшом огне до румяности с двух сторон.

Приготовьте также пирожки из стакана кефира и одного яйца по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!