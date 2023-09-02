Пирожки из детства: вспомните их вкус вместе с этим рецептом
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Начинку вы можете готовить по своему вкусу
Правильное питание – это очень хорошо, но жареные пирожки – это еще лучше. Тем более если это блюдо напоминает вам детство.
Именно такие пирожки мы с вами и приготовим. Простые в приготовлении, мягкие и пышные, аппетитные пирожки от "Простих рецептів" вы можете готовить с разной начинкой – как с соленой, так и сладкой. В нашем меню сегодня – с картофелем и луком
Как приготовить жареные пирожки с картофелем и луком
Ингредиенты
Для теста:
- горячая вода – 300 мл;
- сахар – 1 ст.л;
- соль – 1 ч.л;
- дрожжи свежие – 20 г;
- масло – 50 мл;
- мука – 500 г.
Для начинки:
- картофель – 600 г;
- лук – 2 шт.;
- соль, укроп, сливочное масло – по вкусу.
Способ приготовления:
- Лук чистим и обжариваем на сковороде с растительным маслом.
- Картофель отвариваем в подсоленной воде, превращаем в пюре, смешиваем с кусочком сливочного масла и луком, охлаждаем.
- В воде растворяем сахар и дрожжи, добавляем растительное масло и перемешиваем все ингредиенты. Всыпаем немного муки, снова перемешиваем, накрываем и оставляем на 15 минут.
- Через указанное время добавляем оставшуюся муку с солью, вымешиваем мягкое тесто. Выкладываем тесто на смазанную маслом тарелку, накрываем и оставляем в теплом месте на 1 час.
- Руки и стол смазываем растительным маслом, выкладываем тесто и делим его порциями, накрываем и оставляем на 10 минут.
- Формируем пирожки, внутрь кладем начинку и защипываем. Обжариваем их в растительном масле на небольшом огне до румяности с двух сторон.
Приготовьте также пирожки из стакана кефира и одного яйца по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!