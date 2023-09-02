И мяса не захочется: фантастический рецепт жареных кабачков в сырном кляре

Это не просто вкусно, а нереально вкусно

Кабачки – это любимый сезонный овощ. Из него можно приготовить невероятное количество блюд – от кабачков по-французски до маринованных овощей на зиму.

Пока еще не закончился сезон кабачков, попробуйте приготовить их в сырном кляре по рецепту "1 хвилина". Это идеальное летнее сочетание, которое не оставит никого равнодушным. Попробуйте – и убедитесь.

Как приготовить кабачки в сырном кляре.

Ингредиенты:

молодые кабачки – 300 г;

сыр твердый – 50 г;

сметана – 100 г;

яйца куриные – 2 шт.;

мука – 120 г;

масло растительное – 50 мл;

соль, перец – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Кабачки промываем, обсушиваем, обрезаем по бокам и нарезаем в миску кружочками толщиной где-то 5 мм. Солим и оставляем на 10 минут. Выделившийся сок сливаем. В глубокую тарелку разбиваем яйца, солим, перчим и взбиваем до однородности. Добавляем сметану и снова перемешиваем. В массу постепенно всыпаем 70 г муки и добавляем натертый на средней терке сыр. Все хорошо перемешиваем. Сковороду разогреваем вместе с растительным маслом. В отдельную тарелку насыпаем оставленную муку. В муке обваливаем каждый кусочек кабачка с обеих сторон, затем погружаем в кляр и выкладываем на сковородку. Жарим на среднем огне по 1-2 минуты с каждой стороны до золотистого оттенка и выкладываем на бумажную салфетку.

Как любят кабачки в Греции, узнайте из материала "Телеграфа". Это фантастическое блюдо поразит вас!