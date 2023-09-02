И мяса не захочется: фантастический рецепт жареных кабачков в сырном кляре
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Это не просто вкусно, а нереально вкусно
Кабачки – это любимый сезонный овощ. Из него можно приготовить невероятное количество блюд – от кабачков по-французски до маринованных овощей на зиму.
Пока еще не закончился сезон кабачков, попробуйте приготовить их в сырном кляре по рецепту "1 хвилина". Это идеальное летнее сочетание, которое не оставит никого равнодушным. Попробуйте – и убедитесь.
Как приготовить кабачки в сырном кляре.
Ингредиенты:
- молодые кабачки – 300 г;
- сыр твердый – 50 г;
- сметана – 100 г;
- яйца куриные – 2 шт.;
- мука – 120 г;
- масло растительное – 50 мл;
- соль, перец – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Кабачки промываем, обсушиваем, обрезаем по бокам и нарезаем в миску кружочками толщиной где-то 5 мм. Солим и оставляем на 10 минут. Выделившийся сок сливаем.
- В глубокую тарелку разбиваем яйца, солим, перчим и взбиваем до однородности. Добавляем сметану и снова перемешиваем.
- В массу постепенно всыпаем 70 г муки и добавляем натертый на средней терке сыр. Все хорошо перемешиваем.
- Сковороду разогреваем вместе с растительным маслом. В отдельную тарелку насыпаем оставленную муку.
- В муке обваливаем каждый кусочек кабачка с обеих сторон, затем погружаем в кляр и выкладываем на сковородку. Жарим на среднем огне по 1-2 минуты с каждой стороны до золотистого оттенка и выкладываем на бумажную салфетку.
Как любят кабачки в Греции, узнайте из материала "Телеграфа". Это фантастическое блюдо поразит вас!