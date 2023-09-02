Для этой намазки шпроты будете покупать банками: рецепт сытного перекуса из трех ингредиентов

Такая закуска всегда будет в вашем холодильнике

Можно ли представить какой-то праздник или домашний обед без вкусных и разнообразных паштетов и намазок? Только представьте, как подаете к ним жареные с чесноком гренки, хлебцы или просто ставите на стол в стеклянных красивых баночках! Это же идеально!

А если вы смешаете вареные яйца, морковь и шпроты, у вас получится совершенный паштет! Для того чтобы паштет был более пикантным на вкус, можно добавить зубчик чеснока или острый перец чили. Как видите, рецепт Shuba не требует никаких сложных продуктов или долгой суеты на куне — просто и быстро у вас получится отличный перекус! Попробуем?

Как приготовить паштет из шпрот

Ингредиенты на 8 порций:

шпроты — 160 г;

яйцо куриное, большое — 2 шт.;

морковь — 1 шт.;

соль, черный перец — по вкусу.

Способ приготовления:

В кипящей воде отварите яйца в течение 10 минут. Остудите их и очистите, нарежьте крупными кусочками. Отварите морковь, очистите и нарежьте крупно. Сложите вместе с яйцами в глубокую миску. Со шпрот слейте масло, рыбу добавьте в миску с яйцами и морковью. Массу поперчите, посолите и взбейте погружным блендером до однородности.

После приготовления сразу же намазывайте паштет на гренки из белого хлеба по рецепту "Телеграфа" и подавайте или положите в контейнер и поставьте в холодильник. Приятного аппетита!