Не хуже магазинного: без кетчупа по этому рецепту зимой не сядете обедать
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Кетчуп выйдет не только вкусным, но и полезным
Самый вкусный и полезный кетчуп – это приготовленный дома. Готовится он легко, вкус можно регулировать, к тому же, вы точно знаете, что в составе только натуральные ингредиенты.
Простой рецепт домашнего кетчупа предлагает "УНИАН". Он получится настолько вкусным и ароматным, что вряд ли вы пропустите семейный обед без этого блюда. Пробуем?
Как приготовить домашний кетчуп
Ингредиенты:
- помидоры — 5 кг;
- репчатый лук — 1 кг;
- сахар — 250 гр;
- соль — 2 ст.л;
- молотая корица — 1 ч.л;
- молотый черный перец — 1 ч.л;
- паприка или молотый красный перец — 1 ч.л;
- молотая гвоздика — 1 ч.л;
- уксус 9% — 50 мл.
Способ приготовления:
- Помидоры необходимо нарезать крупными дольками, удалить сердцевину, выложить в кастрюлю.
- Емкость с помидорами нужно поставить на слабый огонь, пока томаты не пустят сок. Если за 10-15 минут этого не произойдет, то нужно влить немного воды. Все перемешать и тушить овощи 40-50 минут на среднем огне.
- Репчатый лук крупно нарезать, добавить к помидорам, довести до кипения и варить на слабом огне 1.5-2 часа.
- Получившуюся массу следует снять с огня, добавить сахар, соль, корицу, черный перец, гвоздику, паприку, перемешать и измельчить блендером.
- Томатную массу необходимо влить в кастрюлю, поставить на огонь, довести до кипения и варить 1.5-2 часа. После загустения влить уксус, поварить еще 10 минут и выключить огонь.
- Готовый кетчуп следует разлить по заранее стерилизованным банкам.
Храните домашний кетчуп в соответствии с советами "Телеграфа". Наслаждайтесь собственными заготовками круглый год.