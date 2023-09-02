Не хуже магазинного: без кетчупа по этому рецепту зимой не сядете обедать

Кетчуп выйдет не только вкусным, но и полезным

Самый вкусный и полезный кетчуп – это приготовленный дома. Готовится он легко, вкус можно регулировать, к тому же, вы точно знаете, что в составе только натуральные ингредиенты.

Простой рецепт домашнего кетчупа предлагает "УНИАН". Он получится настолько вкусным и ароматным, что вряд ли вы пропустите семейный обед без этого блюда. Пробуем?

Как приготовить домашний кетчуп

Ингредиенты:

помидоры — 5 кг;

репчатый лук — 1 кг;

сахар — 250 гр;

соль — 2 ст.л;

молотая корица — 1 ч.л;

молотый черный перец — 1 ч.л;

паприка или молотый красный перец — 1 ч.л;

молотая гвоздика — 1 ч.л;

уксус 9% — 50 мл.

Способ приготовления:

Помидоры необходимо нарезать крупными дольками, удалить сердцевину, выложить в кастрюлю. Емкость с помидорами нужно поставить на слабый огонь, пока томаты не пустят сок. Если за 10-15 минут этого не произойдет, то нужно влить немного воды. Все перемешать и тушить овощи 40-50 минут на среднем огне. Репчатый лук крупно нарезать, добавить к помидорам, довести до кипения и варить на слабом огне 1.5-2 часа. Получившуюся массу следует снять с огня, добавить сахар, соль, корицу, черный перец, гвоздику, паприку, перемешать и измельчить блендером. Томатную массу необходимо влить в кастрюлю, поставить на огонь, довести до кипения и варить 1.5-2 часа. После загустения влить уксус, поварить еще 10 минут и выключить огонь. Готовый кетчуп следует разлить по заранее стерилизованным банкам.

Храните домашний кетчуп в соответствии с советами "Телеграфа". Наслаждайтесь собственными заготовками круглый год.