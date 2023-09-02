Один ингредиент - и рыбка идеальна: простой рецепт маринованной скумбрии

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Скумбрия – это вкусная и аппетитная рыба. Существует множество блюд из этого продукта. Все они оригинальны, ароматны и невероятно вкусны.

Ukrmedia делится рецептом, как приготовить вкусную закуску на дому. Просто замаринуйте ее в необычном маринаде с помощью чая – и она будет вкуснее магазинной. А еще такое полезное блюдо выглядит очень хорошо на столе — с золотистыми бочками, нежное и аппетитное, оно покорит сердца каждого. Попробуйте – и убедитесь!

Как приготовить маринованную скумбрию

Ингредиенты:

2 большие замороженные скумбрии;

4 ст. л. заварки чая;

4 ст. л. соли;

4 ст. л. сахара.

Способ приготовления:

Скумбрию разморозьте и промойте. Отрежьте рыбе голову, очистите ее от внутренностей и хорошо промойте. Для приготовления рассола залейте заварку 1 литром кипятка. Дайте отвару остыть, добавьте соль и все размешайте. Всыпьте сахар и снова размешайте до полного растворения. В полученный рассол поместите рыбу и поставьте в холодильник на 4 дня. Через указанное время извлеките скумбрию из маринада, ополосните от заварки и протрите. Заверните рыбку в бумажный пакет и храните в холодильнике.

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