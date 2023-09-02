Один ингредиент - и рыбка идеальна: простой рецепт маринованной скумбрии
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Скумбрия – это вкусная и аппетитная рыба. Существует множество блюд из этого продукта. Все они оригинальны, ароматны и невероятно вкусны.
Ukrmedia делится рецептом, как приготовить вкусную закуску на дому. Просто замаринуйте ее в необычном маринаде с помощью чая – и она будет вкуснее магазинной. А еще такое полезное блюдо выглядит очень хорошо на столе — с золотистыми бочками, нежное и аппетитное, оно покорит сердца каждого. Попробуйте – и убедитесь!
Как приготовить маринованную скумбрию
Ингредиенты:
- 2 большие замороженные скумбрии;
- 4 ст. л. заварки чая;
- 4 ст. л. соли;
- 4 ст. л. сахара.
Способ приготовления:
- Скумбрию разморозьте и промойте. Отрежьте рыбе голову, очистите ее от внутренностей и хорошо промойте.
- Для приготовления рассола залейте заварку 1 литром кипятка. Дайте отвару остыть, добавьте соль и все размешайте. Всыпьте сахар и снова размешайте до полного растворения.
- В полученный рассол поместите рыбу и поставьте в холодильник на 4 дня. Через указанное время извлеките скумбрию из маринада, ополосните от заварки и протрите. Заверните рыбку в бумажный пакет и храните в холодильнике.
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