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Один ингредиент - и рыбка идеальна: простой рецепт маринованной скумбрии

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Такая рыба идеально подходит и на праздничный стол, и к семейному ужину
Такая рыба идеально подходит и на праздничный стол, и к семейному ужину. Фото prostoway

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Скумбрия – это вкусная и аппетитная рыба. Существует множество блюд из этого продукта. Все они оригинальны, ароматны и невероятно вкусны.

Ukrmedia делится рецептом, как приготовить вкусную закуску на дому. Просто замаринуйте ее в необычном маринаде с помощью чая – и она будет вкуснее магазинной. А еще такое полезное блюдо выглядит очень хорошо на столе — с золотистыми бочками, нежное и аппетитное, оно покорит сердца каждого. Попробуйте – и убедитесь!

Как приготовить маринованную скумбрию

Ингредиенты:

  • 2 большие замороженные скумбрии;
  • 4 ст. л. заварки чая;
  • 4 ст. л. соли;
  • 4 ст. л. сахара.

Способ приготовления:

  1. Скумбрию разморозьте и промойте. Отрежьте рыбе голову, очистите ее от внутренностей и хорошо промойте.
  2. Для приготовления рассола залейте заварку 1 литром кипятка. Дайте отвару остыть, добавьте соль и все размешайте. Всыпьте сахар и снова размешайте до полного растворения.
  3. В полученный рассол поместите рыбу и поставьте в холодильник на 4 дня. Через указанное время извлеките скумбрию из маринада, ополосните от заварки и протрите. Заверните рыбку в бумажный пакет и храните в холодильнике.

Рекомендуем также засолить скумбрию по рецепту "Телеграфа". Попробуйте и выберите любимый способ.

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