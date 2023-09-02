В это сложно поверить: для такого закусочного рулета вам не понадобиться даже лаваш
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Все сначала удивятся, но закуску сметут за секунду
Казалось бы, из крабовых палочек столько блюд уже приготовлено, что придумать что-нибудь новое просто невозможно. Однако если вы готовы к экспериментам, то вам сюда!
"Бабусині рецепти" предлагают удивительный рулет – для него вам не понадобится даже лаваш. Необычная закуска настолько вам понравится, что рулет заменит все остальные блюда!
Как приготовить рулет из плавленого сыра и крабовых палочек.
Ингредиенты:
- плавленый творог – 90 г;
- вареные яйца – 4 шт.;
- крабовые палочки – 8 шт.;
- листья салата;
- укроп – пучок;
- грецкие орехи – 30 г;
- сметана – 1 ст. л.;
- майонез – 1 ст. л.;
- чеснок – 2 зубчика;
- соль – ½ ч. л.
Способ приготовления:
- Плавленые сырки перекладываем в пакет, плавим в микроволновке с обеих сторон по 30 секунд. Скалкой раскатываем в большой прямоугольный пласт и кладем в холодильник на 30 минут, чтобы он затвердел.
- Мелко нарезаем 6 крабовых палочек.
- Для приготовления соуса смешиваем в отдельной таре сметану с майонезом, добавляем пропущенный через пресс чеснок, солим и перемешиваем.
- Яйца делим на желтки и белки – отдельно измельчаем их на маленькой терке. Желтки смешиваем с 3 ложками соуса, белки – с 1 ложкой.
- С сырного пласта снимаем целлофан, смазываем его сначала желточной массой, а затем белковой.
- Выкладываем на слой из соуса листья салата, посыпаем измельченными крабовыми палочками. Кладем на длинный край пласта целые крабовые палочки и заворачиваем их в рулет. Фиксируем его в целлофановом пакете или пищевой пленке и оставляем на 4 часа в холодильнике.
- Через указанное время достаем рулет, посыпаем мелко нарезанным укропом и крошками грецкого ореха.
А если у вас остались крабовые палочки, приготовьте их в кляре по рецепту "Телеграфа". От такой закуски вас за уши не оттянешь!