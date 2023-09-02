В это сложно поверить: для такого закусочного рулета вам не понадобиться даже лаваш

Все сначала удивятся, но закуску сметут за секунду

Казалось бы, из крабовых палочек столько блюд уже приготовлено, что придумать что-нибудь новое просто невозможно. Однако если вы готовы к экспериментам, то вам сюда!

"Бабусині рецепти" предлагают удивительный рулет – для него вам не понадобится даже лаваш. Необычная закуска настолько вам понравится, что рулет заменит все остальные блюда!

Как приготовить рулет из плавленого сыра и крабовых палочек.

Ингредиенты:

плавленый творог – 90 г;

вареные яйца – 4 шт.;

крабовые палочки – 8 шт.;

листья салата;

укроп – пучок;

грецкие орехи – 30 г;

сметана – 1 ст. л.;

майонез – 1 ст. л.;

чеснок – 2 зубчика;

соль – ½ ч. л.

Способ приготовления:

Плавленые сырки перекладываем в пакет, плавим в микроволновке с обеих сторон по 30 секунд. Скалкой раскатываем в большой прямоугольный пласт и кладем в холодильник на 30 минут, чтобы он затвердел. Мелко нарезаем 6 крабовых палочек. Для приготовления соуса смешиваем в отдельной таре сметану с майонезом, добавляем пропущенный через пресс чеснок, солим и перемешиваем. Яйца делим на желтки и белки – отдельно измельчаем их на маленькой терке. Желтки смешиваем с 3 ложками соуса, белки – с 1 ложкой. С сырного пласта снимаем целлофан, смазываем его сначала желточной массой, а затем белковой. Выкладываем на слой из соуса листья салата, посыпаем измельченными крабовыми палочками. Кладем на длинный край пласта целые крабовые палочки и заворачиваем их в рулет. Фиксируем его в целлофановом пакете или пищевой пленке и оставляем на 4 часа в холодильнике. Через указанное время достаем рулет, посыпаем мелко нарезанным укропом и крошками грецкого ореха.

А если у вас остались крабовые палочки, приготовьте их в кляре по рецепту "Телеграфа". От такой закуски вас за уши не оттянешь!