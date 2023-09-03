Блинчики на миллион: такой завтрак вам подадут в японской кофейне
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Эти блинчики быстро разбудят ваших близких
Если вы любите на завтрак пышные оладьи, но ищете что-то новое, то вам сюда. Сегодня мы приготовим необычные блины — дораяки.
Такой завтрак по рецепту Shuba вам точно понравится. Волшебные японские блины со взбитыми сливками и вареньем внутри — это блюдо разбудит своим ароматом ваших близких. Буквально через секунду они прибегут на кухню лакомиться. Проверим?
Как приготовить японские блинчики дораяки
Ингредиенты на 8 порций:
- мука — 200 г;
- молоко 3,2% — 100 мл;
- сахар — 100 г;
- яйцо куриное, большое — 3 шт.;
- мед — 1 ст. л.;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- сливки 33% — 300 г;
- соль, варенье вишневое — по вкусу.
Способ приготовления:
- В миску вбейте яйца, посолите, добавьте сахар, мед, молоко и все перемешайте.
- В полученную массу добавьте муку и разрыхлитель. Опять все тщательно перемешайте, чтобы не было комочков. Оставьте на 15 минут.
- Полученное тесто выложите порциями на сухую сковороду и обжарьте с одной стороны до появления пузырьков. Переверните и обжаривайте с другой стороны полминуты.
- Взбейте до пышности сливки.
- Намажьте сливки и варенье на блинчик и накройте вторым, защипните края по периметру. Заверните в пищевую пленку и положите в холодильник на 10 минут.
- Через указанное время разрежьте панкейки пополам, чтобы образовались кармашки, и подавайте.
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