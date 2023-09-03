Утро с "перчиком": рецепт бодрящего напитка для доброго утра
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Ничего так не взбодрит, как чашечка этого кофе!
Крепкий кофе – отличный вариант для того, чтобы взбодриться с утра. Этот вкусный и простой в приготовлении напиток любят пить по-разному: со специями, солью, сахаром, с молоком, сливками, коньяком, какао, корицей, шоколадом и цитрусовыми.
Но что делать, если иногда привычной дозы любимого напитка оказывается мало? В таком случае лучше воспользоваться новым оригинальным рецептом Smachnonews. Горячий кофе, немного перца, пару минут времени – и вы будете полны бодрости целый день.
Как приготовить кофе с перцем чили
Ингредиенты:
- 2 чайные ложки кофе;
- 1/4 стручка перца чили;
- 1/2 чайной ложки корицы;
- 100 миллилитров воды.
Способ приготовления:
- Для начала подготовьте перец чили. Свежий необходимо бросить в воду, а сушеный – измельчить.
- Подготовленный перец кладем в турку. Добавляем кофе и корицу, заливаем все ингредиенты холодной водой.
- Готовим кофе на самом маленьком огне, пока он не начнет закипать. Как только кофе начнет подниматься, снимаем турку с огня и наливаем напиток в чашку. Кофе с перцем чили готов, приятного аппетита!
Кстати, взбодриться можно также с помощью кофе с секретным ингредиентом. Каким — читайте в рецепте "Телеграфа".