Утро с "перчиком": рецепт бодрящего напитка для доброго утра

Ничего так не взбодрит, как чашечка этого кофе!

Крепкий кофе – отличный вариант для того, чтобы взбодриться с утра. Этот вкусный и простой в приготовлении напиток любят пить по-разному: со специями, солью, сахаром, с молоком, сливками, коньяком, какао, корицей, шоколадом и цитрусовыми.

Но что делать, если иногда привычной дозы любимого напитка оказывается мало? В таком случае лучше воспользоваться новым оригинальным рецептом Smachnonews. Горячий кофе, немного перца, пару минут времени – и вы будете полны бодрости целый день.

Как приготовить кофе с перцем чили

Ингредиенты:

2 чайные ложки кофе;

1/4 стручка перца чили;

1/2 чайной ложки корицы;

100 миллилитров воды.

Способ приготовления:

Для начала подготовьте перец чили. Свежий необходимо бросить в воду, а сушеный – измельчить. Подготовленный перец кладем в турку. Добавляем кофе и корицу, заливаем все ингредиенты холодной водой. Готовим кофе на самом маленьком огне, пока он не начнет закипать. Как только кофе начнет подниматься, снимаем турку с огня и наливаем напиток в чашку. Кофе с перцем чили готов, приятного аппетита!

Кстати, взбодриться можно также с помощью кофе с секретным ингредиентом. Каким — читайте в рецепте "Телеграфа".