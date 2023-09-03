Ни жарки, ни растительного масла: секретный рецепт котлет от немецких поваров
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Необычно и невероятно вкусно
Что может быть вкуснее ароматной котлеты? Откусываешь кусочек этой сочной вкусности – и получаешь просто нереальное удовольствие.
"Бабусині рецепти" рассказывают, что в Германии любят готовить котлеты в духовке. Так они получаются не менее вкусными и сочными, но более полезными, чем жареные. Проверим?
Как приготовить котлеты по немецкому рецепту
Ингредиенты:
- фарш – 1 кг;
- хлеб – 100 г;
- молоко – 200 мл;
- лук репчатый – 1 шт.;
- чеснок – 2 зубчика;
- сливочное масло – 20 г;
- кинза – 1 пучок;
- горчица – 1 ст. л.;
- черный перец – 1 щепотка;
- яйцо – 2 шт.;
- соль – 1 ст. л.
Способ приготовления:
- В миске смешиваем фарш и яйца.
- Нарезаем маленьким кубиком лук, обжариваем в сковороде с растопленным сливочным маслом до золотистого цвета.
- Зубчик чеснока измельчаем ножом, добавляем к луку. Сюда добавляем мелко нарезанную кинзу, черный молотый перец и горчицу. Получившуюся массу добавляем к фаршу, солим и тщательно перемешиваем.
- Кусочки хлеба замачиваем в молоке, отжимаем, перекладываем в фарш, все снова перемешиваем и отбиваем.
- Застилаем форму для запекания пергаментом, смачиваем руки в воде.
- Из фарша формируем большие котлеты, которые выкладываем на противень и смазываем растопленным сливочным маслом. Отправляем в духовку на 33 минуты при 190 градусах.
Приготовьте также сочные и невероятно вкусные котлеты из трех ингредиентов по рецепту "Телеграфа" и наслаждайтесь. Приятного аппетита.