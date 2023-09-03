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Ни жарки, ни растительного масла: секретный рецепт котлет от немецких поваров

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Нереальные котлеты любят в Германии, полюбите и вы
Нереальные котлеты любят в Германии, полюбите и вы. Фото babusyni-retsepty

Необычно и невероятно вкусно

Что может быть вкуснее ароматной котлеты? Откусываешь кусочек этой сочной вкусности – и получаешь просто нереальное удовольствие.

"Бабусині рецепти" рассказывают, что в Германии любят готовить котлеты в духовке. Так они получаются не менее вкусными и сочными, но более полезными, чем жареные. Проверим?

Как приготовить котлеты по немецкому рецепту

Ингредиенты:

  • фарш – 1 кг;
  • хлеб – 100 г;
  • молоко – 200 мл;
  • лук репчатый – 1 шт.;
  • чеснок – 2 зубчика;
  • сливочное масло – 20 г;
  • кинза – 1 пучок;
  • горчица – 1 ст. л.;
  • черный перец – 1 щепотка;
  • яйцо – 2 шт.;
  • соль – 1 ст. л.

Способ приготовления:

  1. В миске смешиваем фарш и яйца.
  2. Нарезаем маленьким кубиком лук, обжариваем в сковороде с растопленным сливочным маслом до золотистого цвета.
  3. Зубчик чеснока измельчаем ножом, добавляем к луку. Сюда добавляем мелко нарезанную кинзу, черный молотый перец и горчицу. Получившуюся массу добавляем к фаршу, солим и тщательно перемешиваем.
  4. Кусочки хлеба замачиваем в молоке, отжимаем, перекладываем в фарш, все снова перемешиваем и отбиваем.
  5. Застилаем форму для запекания пергаментом, смачиваем руки в воде.
  6. Из фарша формируем большие котлеты, которые выкладываем на противень и смазываем растопленным сливочным маслом. Отправляем в духовку на 33 минуты при 190 градусах.

Приготовьте также сочные и невероятно вкусные котлеты из трех ингредиентов по рецепту "Телеграфа" и наслаждайтесь. Приятного аппетита.

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