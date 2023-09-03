Ни жарки, ни растительного масла: секретный рецепт котлет от немецких поваров

Необычно и невероятно вкусно

Что может быть вкуснее ароматной котлеты? Откусываешь кусочек этой сочной вкусности – и получаешь просто нереальное удовольствие.

"Бабусині рецепти" рассказывают, что в Германии любят готовить котлеты в духовке. Так они получаются не менее вкусными и сочными, но более полезными, чем жареные. Проверим?

Как приготовить котлеты по немецкому рецепту

Ингредиенты:

фарш – 1 кг;

хлеб – 100 г;

молоко – 200 мл;

лук репчатый – 1 шт.;

чеснок – 2 зубчика;

сливочное масло – 20 г;

кинза – 1 пучок;

горчица – 1 ст. л.;

черный перец – 1 щепотка;

яйцо – 2 шт.;

соль – 1 ст. л.

Способ приготовления:

В миске смешиваем фарш и яйца. Нарезаем маленьким кубиком лук, обжариваем в сковороде с растопленным сливочным маслом до золотистого цвета. Зубчик чеснока измельчаем ножом, добавляем к луку. Сюда добавляем мелко нарезанную кинзу, черный молотый перец и горчицу. Получившуюся массу добавляем к фаршу, солим и тщательно перемешиваем. Кусочки хлеба замачиваем в молоке, отжимаем, перекладываем в фарш, все снова перемешиваем и отбиваем. Застилаем форму для запекания пергаментом, смачиваем руки в воде. Из фарша формируем большие котлеты, которые выкладываем на противень и смазываем растопленным сливочным маслом. Отправляем в духовку на 33 минуты при 190 градусах.

Приготовьте также сочные и невероятно вкусные котлеты из трех ингредиентов по рецепту "Телеграфа" и наслаждайтесь. Приятного аппетита.