Для этого салата вам даже варить ничего не придется: рецепт-пятиминутка, если гости уже на пороге

Никакой долгой возни на кухне

Различные салаты уже прочно вошли на нашу кухню. Легкие в приготовлении блюда, они стали частью праздничного стола и семейного обеда. Что может быть проще, чем Нарезать любые овощи и добавить вкусную заправку?

А можно ли приготовить вкусный и необычный салат, если гости уже звонят в дверь? По рецепту "Главреда" сделать это можно за пару минут всего из пяти простейших ингредиентов. Этот рецепт — настоящая палочка выручалочка, ведь вам даже не придется ничего варить! Приготовьте этот рецепт раз — и он станет вашим коронным. Попробуем?

Как приготовить простой салат

Ингредиенты:

кукуруза — 150 гр;

огурцы — 2 шт.;

сыр косичка;

сухарики темные;

майонез.

Способ приготовления:

С кукурузы слейте всю жидкость и сразу добавьте в салатник. Огурцы почистите от кожуры и порежьте кубиками. Сыр косичку нарежьте мелкими кубиками или порвите на кусочки руками. Смешайте кукурузу, огурцы и сыр. Добавьте одну столовую ложку майонеза и всыпьте сухарики. Все хорошо перемешайте и подавайте к столу, пока сухарики остаются хрустящими.

Кстати, майонез к этому салату можно приготовить дома по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита.