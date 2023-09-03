Для этого салата вам даже варить ничего не придется: рецепт-пятиминутка, если гости уже на пороге
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Никакой долгой возни на кухне
Различные салаты уже прочно вошли на нашу кухню. Легкие в приготовлении блюда, они стали частью праздничного стола и семейного обеда. Что может быть проще, чем Нарезать любые овощи и добавить вкусную заправку?
А можно ли приготовить вкусный и необычный салат, если гости уже звонят в дверь? По рецепту "Главреда" сделать это можно за пару минут всего из пяти простейших ингредиентов. Этот рецепт — настоящая палочка выручалочка, ведь вам даже не придется ничего варить! Приготовьте этот рецепт раз — и он станет вашим коронным. Попробуем?
Как приготовить простой салат
Ингредиенты:
- кукуруза — 150 гр;
- огурцы — 2 шт.;
- сыр косичка;
- сухарики темные;
- майонез.
Способ приготовления:
- С кукурузы слейте всю жидкость и сразу добавьте в салатник. Огурцы почистите от кожуры и порежьте кубиками. Сыр косичку нарежьте мелкими кубиками или порвите на кусочки руками.
- Смешайте кукурузу, огурцы и сыр. Добавьте одну столовую ложку майонеза и всыпьте сухарики. Все хорошо перемешайте и подавайте к столу, пока сухарики остаются хрустящими.
Кстати, майонез к этому салату можно приготовить дома по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита.