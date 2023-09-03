Без этой кабачковой намазки не сможете представить себе лето: рецепт невероятной вкуснятины
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Когда в двери звонят нежданные гости, эта закуска вас спасет
Кабачки — потрясающий овощ. Сколько блюд можно приготовить из него — от кабачков по-французски до вкуснейшей икры.
Сегодня в вашей "кабачковой" копилке — плюс один рецепт от Shuba. Из кабачков мы приготовим невероятную кабачковую намазку. Она пригодится, когда вы ждете гостей — готовится закуска быстро, она бюджетна, но вкус у намазки — просто потрясающий! Попробуем?
Как приготовить кабачковую намазку
Ингредиенты на 4 порции:
- кабачки — 450 г;
- томаты — 1 шт.;
- лук репчатый — 1 шт.;
- чеснок, зубчики — 1 шт.;
- морковь — 1 г;
- зелень — 40 г;
- плавленый сыр — 2 шт.;
- масло подсолнечное — 25 г;
- тостовый хлеб — 4 шт.;
- соль, перец черный молотый, приправа "Итальянские травы" — по вкусу.
Способ приготовления:
- Помидор окуните его в кипяток на 1 минуту, затем переложите в холодную воду, почистите кожу и нарежьте кубиками.
- Овощи вымойте. Кабачки почистите, нарежьте кубиками. Лук и чеснок почистьте и измельчите. Морковь почистьте и натрите на крупной терке. Зелень измельчите.
- Лук, чеснок и морковь обжаривайте 5 минут до мягкости на разогретой с растительным маслом сковороде.
- К овощам добавьте кабачки и готовьте 8-10 минут помешивая. После добавьте помидор, накройте крышкой, убавьте огонь и тушите еще пару минут.
- Плавленые сырки натрите на крупной терке и добавьте к овощному пюре. Добавьте приправы, зелень и перемешайте.
- Хлеб поджарьте на сухой сковороде, смажьте кабачковой намазкой, украсьте зеленью и подавайте.
Если хотите узнать, как любят есть кабачки в Греции, приготовьте мусаку по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!