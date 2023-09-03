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Без этой кабачковой намазки не сможете представить себе лето: рецепт невероятной вкуснятины

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Немного времени - и кабачковая намазка на столе
Немного времени - и кабачковая намазка на столе. Фото shuba.life

Когда в двери звонят нежданные гости, эта закуска вас спасет

Кабачки — потрясающий овощ. Сколько блюд можно приготовить из него — от кабачков по-французски до вкуснейшей икры.

Сегодня в вашей "кабачковой" копилке — плюс один рецепт от Shuba. Из кабачков мы приготовим невероятную кабачковую намазку. Она пригодится, когда вы ждете гостей — готовится закуска быстро, она бюджетна, но вкус у намазки — просто потрясающий! Попробуем?

Как приготовить кабачковую намазку

Ингредиенты на 4 порции:

  • кабачки — 450 г;
  • томаты — 1 шт.;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • чеснок, зубчики — 1 шт.;
  • морковь — 1 г;
  • зелень — 40 г;
  • плавленый сыр — 2 шт.;
  • масло подсолнечное — 25 г;
  • тостовый хлеб — 4 шт.;
  • соль, перец черный молотый, приправа "Итальянские травы" — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Помидор окуните его в кипяток на 1 минуту, затем переложите в холодную воду, почистите кожу и нарежьте кубиками.
  2. Овощи вымойте. Кабачки почистите, нарежьте кубиками. Лук и чеснок почистьте и измельчите. Морковь почистьте и натрите на крупной терке. Зелень измельчите.
  3. Лук, чеснок и морковь обжаривайте 5 минут до мягкости на разогретой с растительным маслом сковороде.
  4. К овощам добавьте кабачки и готовьте 8-10 минут помешивая. После добавьте помидор, накройте крышкой, убавьте огонь и тушите еще пару минут.
  5. Плавленые сырки натрите на крупной терке и добавьте к овощному пюре. Добавьте приправы, зелень и перемешайте.
  6. Хлеб поджарьте на сухой сковороде, смажьте кабачковой намазкой, украсьте зеленью и подавайте.

Если хотите узнать, как любят есть кабачки в Греции, приготовьте мусаку по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!

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