Вы приготовьте тесто за три минуты: самый ленивый рецепт пирога с ягодами
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Не рецепт, а золото
Если вы сладкоежка, наверняка у вас есть под рукой невероятное количество домашней выпечки. А хотите, поделимся еще одним? От этого рецепта вы будете в восторге!
Дело в том, что пирог с ягодами по рецепту Shuba можно готовить круглый год - из свежих ягод и фруктов или из замороженных. Ваш пирог может быть с одним видом фруктов или ягод, или же вы можете замиксовать несколько видов, а тесто готовится за минуты. Попробуем?
Как приготовить пирог с ягодами
Ингредиенты на 6 порций:
- масло сливочное 73% — 30 г;
- растительное масло — 2 ст. л.;
- мука — 120 г;
- сахар — 120 г;
- сахар ванильный — 10 г;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- соль — 1/5 ч. л.;
- молоко 2,8% — 180 мл;
- ягоды — 2 стакана.
Способ приготовления:
- Помойте ягоды и фрукты, при необходимости удалите косточки, а большие плоды нарежьте.
- Разогрейте духовку до 175–180 °С. В форму для выпечки налейте рафинированное растительное масло и положите сливочное масло, растопите масло в духовке и достаньте.
- В миску насыпьте муку, сахар, ванильный сахар, соль, разрыхлитель и перемешайте. Добавьте молоко и перемешайте до однородного состояния — у вас должно получиться тесто консистенции кефира.
- Тесто влейте в форму, а сверху разложите ягоды и фрукты. Поставьте противень в духовку и выпекайте при температуре 175-180 °С в течение 45-60 минут. По истечению этого времени достаньте пирог и подавайте.
Если хотите, чтобы пирог долго не черствел, добавьте туда один ингредиент. Приятного аппетита!