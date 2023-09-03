Вы приготовьте тесто за три минуты: самый ленивый рецепт пирога с ягодами

Не рецепт, а золото

Если вы сладкоежка, наверняка у вас есть под рукой невероятное количество домашней выпечки. А хотите, поделимся еще одним? От этого рецепта вы будете в восторге!

Дело в том, что пирог с ягодами по рецепту Shuba можно готовить круглый год - из свежих ягод и фруктов или из замороженных. Ваш пирог может быть с одним видом фруктов или ягод, или же вы можете замиксовать несколько видов, а тесто готовится за минуты. Попробуем?

Как приготовить пирог с ягодами

Ингредиенты на 6 порций:

масло сливочное 73% — 30 г;

растительное масло — 2 ст. л.;

мука — 120 г;

сахар — 120 г;

сахар ванильный — 10 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

соль — 1/5 ч. л.;

молоко 2,8% — 180 мл;

ягоды — 2 стакана.

Способ приготовления:

Помойте ягоды и фрукты, при необходимости удалите косточки, а большие плоды нарежьте. Разогрейте духовку до 175–180 °С. В форму для выпечки налейте рафинированное растительное масло и положите сливочное масло, растопите масло в духовке и достаньте. В миску насыпьте муку, сахар, ванильный сахар, соль, разрыхлитель и перемешайте. Добавьте молоко и перемешайте до однородного состояния — у вас должно получиться тесто консистенции кефира. Тесто влейте в форму, а сверху разложите ягоды и фрукты. Поставьте противень в духовку и выпекайте при температуре 175-180 °С в течение 45-60 минут. По истечению этого времени достаньте пирог и подавайте.

Если хотите, чтобы пирог долго не черствел, добавьте туда один ингредиент. Приятного аппетита!