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Таким чизкейком любят полакомиться в Японии: простой рецепт из трех ингредиентов

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
С приготовлением чизкейка справится даже ребенок
С приготовлением чизкейка справится даже ребенок. Фото tsn.ua

Немного времени и продуктов — и сладость на столе

Если вы – любитель сладостей и даже готовили уже чизкейк без выпечки, предлагаем обратить внимание на этот рецепт. Так этот десерт любят готовить в Японии.

Рецепт от life.nv. — очень простой. Вам понадобится только три ингредиента и немного времени, а у нас будет просто непревзойденный десерт. Попробуем?

Как приготовить японский чизкейк

Ингредиенты:

  • белый шоколад – 200 г;
  • яйца — 5 шт.;
  • крем-сыр (по типу филадельфии) – 200 г.

Способ приготовления:

  1. Шоколад порежьте и растопите на маленьком огне или в микроволновке.
  2. Яичные желтки отделите от белков, добавьте в растопленный шоколад и взбейте венчиком до однородной массы.
  3. Белки взбейте в густую пену и добавьте в тесто в три мероприятия, перемешивая его после каждого. В три мероприятия добавьте их в тесто. После каждого мероприятия не забывайте тщательно перемешивать тесто.
  4. Оберните с наружной стороны форму для выпечки фольгой, а внутри застелите пергамент для выпекания. Залейте тесто.
  5. В противень с высокими краями поставьте форму с тестом. Приблизительно к середине налейте в противень воды.
  6. Поставьте форму в разогретую духовку до 170 градусов и выпекайте чизкейк при этой температуре в течение 15 минут. Снизьте температуру до 160 градусов и выпекайте еще 15 минут.
  7. Готовый чизкейк посыпьте сахарной пудрой и подавайте.

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#Япония #Рецепт #Чизкейк #Готовим дома