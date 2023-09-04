Таким чизкейком любят полакомиться в Японии: простой рецепт из трех ингредиентов

Немного времени и продуктов — и сладость на столе

Если вы – любитель сладостей и даже готовили уже чизкейк без выпечки, предлагаем обратить внимание на этот рецепт. Так этот десерт любят готовить в Японии.

Рецепт от life.nv. — очень простой. Вам понадобится только три ингредиента и немного времени, а у нас будет просто непревзойденный десерт. Попробуем?

Как приготовить японский чизкейк

Ингредиенты:

белый шоколад – 200 г;

яйца — 5 шт.;

крем-сыр (по типу филадельфии) – 200 г.

Способ приготовления:

Шоколад порежьте и растопите на маленьком огне или в микроволновке. Яичные желтки отделите от белков, добавьте в растопленный шоколад и взбейте венчиком до однородной массы. Белки взбейте в густую пену и добавьте в тесто в три мероприятия, перемешивая его после каждого. В три мероприятия добавьте их в тесто. После каждого мероприятия не забывайте тщательно перемешивать тесто. Оберните с наружной стороны форму для выпечки фольгой, а внутри застелите пергамент для выпекания. Залейте тесто. В противень с высокими краями поставьте форму с тестом. Приблизительно к середине налейте в противень воды. Поставьте форму в разогретую духовку до 170 градусов и выпекайте чизкейк при этой температуре в течение 15 минут. Снизьте температуру до 160 градусов и выпекайте еще 15 минут. Готовый чизкейк посыпьте сахарной пудрой и подавайте.

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