В этом рецепте нет ни грамма уксуса: огурчики по этому рецепту не достоят и до первых морозов
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Это невероятно вкусно и просто
Как приятно зимой открыть любимую баночку маринованных огурцов! Вряд ли кто-то откажется похрустать ими – стоит только открыть баночку, поставить на стол. Гарантируем – ни один не пройдет, не ухватив хотя бы одного!
Большинство рецептов маринованных огурцов содержат уксус. Если вам по каким-то причинам употреблять его нельзя, Рixelinform делится рецептом закуски без кислоты. Но эти огурчики получатся не менее хрустящими!
Как приготовить маринованные огурцы без уксуса
Ингредиенты на банке объемом в 1 литр:
- огурцы;
- 3 зонтика укропа;
- 2 корня (или листа) хрена;
- 3 лавровых листа;
- 4 горошины черного перца;
- 4 зубчика чеснока;
- сахар, соль, лимонная кислота.
Способ приготовления:
- Огурцы моем, отправляем в кастрюлю, заливаем крутым кипятком и оставляем под крышкой на 20 минут.
- После указанного времени воду сливаем в отдельную кастрюлю. На каждый литр воды добавляем по 150 г сахара и 40 г поваренной соли.
- Доводим рассол до кипения и добавляем лимонную кислоту из 1 ч. л. на каждый литр маринада.
- Огурцы раскладываем по стерилизованным банкам.
- Разливаем маринад банками, закрываем крышками, переворачиваем и оставляем до охлаждения.
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