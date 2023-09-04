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В этом рецепте нет ни грамма уксуса: огурчики по этому рецепту не достоят и до первых морозов

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Вы будете хрустеть с удовольствием с маринованными огурцами без уксуса
Вы будете хрустеть с удовольствием с маринованными огурцами без уксуса. Фото Meta.ua

Это невероятно вкусно и просто

Как приятно зимой открыть любимую баночку маринованных огурцов! Вряд ли кто-то откажется похрустать ими – стоит только открыть баночку, поставить на стол. Гарантируем – ни один не пройдет, не ухватив хотя бы одного!

Большинство рецептов маринованных огурцов содержат уксус. Если вам по каким-то причинам употреблять его нельзя, Рixelinform делится рецептом закуски без кислоты. Но эти огурчики получатся не менее хрустящими!

Как приготовить маринованные огурцы без уксуса

Ингредиенты на банке объемом в 1 литр:

  • огурцы;
  • 3 зонтика укропа;
  • 2 корня (или листа) хрена;
  • 3 лавровых листа;
  • 4 горошины черного перца;
  • 4 зубчика чеснока;
  • сахар, соль, лимонная кислота.

Способ приготовления:

  1. Огурцы моем, отправляем в кастрюлю, заливаем крутым кипятком и оставляем под крышкой на 20 минут.
  2. После указанного времени воду сливаем в отдельную кастрюлю. На каждый литр воды добавляем по 150 г сахара и 40 г поваренной соли.
  3. Доводим рассол до кипения и добавляем лимонную кислоту из 1 ч. л. на каждый литр маринада.
  4. Огурцы раскладываем по стерилизованным банкам.
  5. Разливаем маринад банками, закрываем крышками, переворачиваем и оставляем до охлаждения.

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#Рецепт #Огурцы #Заготовки на зиму #Готовим дома