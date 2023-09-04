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Просто смешайте сыр и кефир: этих лепешек любимый будет съедать по десять за раз

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Эти лепешки будете готовить каждое утро
Эти лепешки будете готовить каждое утро. Фото babusyni-retsepty

Простой и сытный завтрак получается так!

Завтрак – это один из самых важных приемов пищи. Он должен быть натуральным, питательным и вкусным. Желательно, чтобы на приготовление еды утром уходило поменьше времени.

Лепешки на кефире от "Бабусиних рецептів" станут для вас и вашей семьи самыми долгожданным приемом пищи, ради которого вам точно захочется просыпаться. Из простых продуктов и без всякой суеты вы приготовите настолько вкусные лепешки, что их будут сметать прямо со сковороды! Попробуем?

Как приготовить лепешки на кефире.

Ингредиенты:

  • творог – 350 г;
  • кефир – 350 мл;
  • яйца – 2 шт.;
  • соль – 0,5 ч.л.;
  • сода – 0,5 ч.л.;
  • подсолнечное масло – 3 ст.л.;
  • зеленый лук – 70 г;
  • мука – 300 г.

Способ приготовления:

  1. В миску с сыром выливаем кефир, солим, добавляем соду и тщательно перемешиваем. В полученную массу вливаем растительное масло и снова перемешиваем.
  2. Мелко нарезанный зеленый лук добавляем в смесь. Туда же просеиваем муку и замешиваем тесто.
  3. В сковороду с маслом выкладываем пару ложек теста, распределяем ровным слоем по поверхности. Обжариваем лепешки с обеих сторон под крышкой до золотистой корочки.
  4. Готовую лепешку смажьте растопленным сливочным маслом и подавайте. Приятного аппетита!

К таким лепешкам можно приготовить сгущенное молоко по рецепту "Телеграф". Приятного аппетита!

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#Рецепт #Завтрак #Лепешки #Готовим дома