Просто смешайте сыр и кефир: этих лепешек любимый будет съедать по десять за раз

Простой и сытный завтрак получается так!

Завтрак – это один из самых важных приемов пищи. Он должен быть натуральным, питательным и вкусным. Желательно, чтобы на приготовление еды утром уходило поменьше времени.

Лепешки на кефире от "Бабусиних рецептів" станут для вас и вашей семьи самыми долгожданным приемом пищи, ради которого вам точно захочется просыпаться. Из простых продуктов и без всякой суеты вы приготовите настолько вкусные лепешки, что их будут сметать прямо со сковороды! Попробуем?

Как приготовить лепешки на кефире.

Ингредиенты:

творог – 350 г;

кефир – 350 мл;

яйца – 2 шт.;

соль – 0,5 ч.л.;

сода – 0,5 ч.л.;

подсолнечное масло – 3 ст.л.;

зеленый лук – 70 г;

мука – 300 г.

Способ приготовления:

В миску с сыром выливаем кефир, солим, добавляем соду и тщательно перемешиваем. В полученную массу вливаем растительное масло и снова перемешиваем. Мелко нарезанный зеленый лук добавляем в смесь. Туда же просеиваем муку и замешиваем тесто. В сковороду с маслом выкладываем пару ложек теста, распределяем ровным слоем по поверхности. Обжариваем лепешки с обеих сторон под крышкой до золотистой корочки. Готовую лепешку смажьте растопленным сливочным маслом и подавайте. Приятного аппетита!

К таким лепешкам можно приготовить сгущенное молоко по рецепту "Телеграф". Приятного аппетита!