Просто смешайте сыр и кефир: этих лепешек любимый будет съедать по десять за раз
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Простой и сытный завтрак получается так!
Завтрак – это один из самых важных приемов пищи. Он должен быть натуральным, питательным и вкусным. Желательно, чтобы на приготовление еды утром уходило поменьше времени.
Лепешки на кефире от "Бабусиних рецептів" станут для вас и вашей семьи самыми долгожданным приемом пищи, ради которого вам точно захочется просыпаться. Из простых продуктов и без всякой суеты вы приготовите настолько вкусные лепешки, что их будут сметать прямо со сковороды! Попробуем?
Как приготовить лепешки на кефире.
Ингредиенты:
- творог – 350 г;
- кефир – 350 мл;
- яйца – 2 шт.;
- соль – 0,5 ч.л.;
- сода – 0,5 ч.л.;
- подсолнечное масло – 3 ст.л.;
- зеленый лук – 70 г;
- мука – 300 г.
Способ приготовления:
- В миску с сыром выливаем кефир, солим, добавляем соду и тщательно перемешиваем. В полученную массу вливаем растительное масло и снова перемешиваем.
- Мелко нарезанный зеленый лук добавляем в смесь. Туда же просеиваем муку и замешиваем тесто.
- В сковороду с маслом выкладываем пару ложек теста, распределяем ровным слоем по поверхности. Обжариваем лепешки с обеих сторон под крышкой до золотистой корочки.
- Готовую лепешку смажьте растопленным сливочным маслом и подавайте. Приятного аппетита!
К таким лепешкам можно приготовить сгущенное молоко по рецепту "Телеграф". Приятного аппетита!