Такой шоколадный мусс с ежевикой дети сами приготовят, сами и съедят

Детей за уши не оттянешь

Достаете из холодильника креманку, погружаете ложечку до самого дна, зачерпываете волшебный мусс и чувствуете райское наслаждение! Именно такой десерт мы с вами и будем готовить.

Попробуйте нежный шоколадный мусс с ежевикой по рецепту Shuba — и вам уже не нужна будет другая вкуснятина! Тающий во рту шоколадный мусс в сочетании с сочной ежевикой — это же идеальная летняя сладость! А если вы отправите его на несколько часов в морозильную камеру, вы получите невероятное мороженое. Да и готовить такую вкуснятину очень просто. Проверим?

Как приготовить шоколадный мусс с ежевикой

Ингредиенты на 2 порции:

сливки 15% — 150 г;

пастила — 800 г;

шоколад — 100 г;

ежевичный сок — 40 г;

яичный белок — 2 шт.;

ежевика — 300 г.

Способ приготовления:

В кастрюлю с толстым дном положите пастилу, сливки и измельченный шоколад. Нагревайте, помешивая, пока пастила не растопится. Добавьте ежевичный сок, перемешайте, снимите с огня и дайте остыть. Ежевику вымойте и выложите на бумажное полотенце обсохнуть. Белки взбейте, добавьте в сливочно-шоколадную смесь. В эту же смесь добавьте 250 г ежевики и осторожно перемешайте. Мусс разлейте и поместите в холодильник на 2-3 часа. Перед подачей украсьте ягодами ежевики.

А чтобы готовить такое волшебство зимой, заморозьте ежевику по советам "Телеграфа". Наслаждайтесь!