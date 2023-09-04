Такой шоколадный мусс с ежевикой дети сами приготовят, сами и съедят
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Детей за уши не оттянешь
Достаете из холодильника креманку, погружаете ложечку до самого дна, зачерпываете волшебный мусс и чувствуете райское наслаждение! Именно такой десерт мы с вами и будем готовить.
Попробуйте нежный шоколадный мусс с ежевикой по рецепту Shuba — и вам уже не нужна будет другая вкуснятина! Тающий во рту шоколадный мусс в сочетании с сочной ежевикой — это же идеальная летняя сладость! А если вы отправите его на несколько часов в морозильную камеру, вы получите невероятное мороженое. Да и готовить такую вкуснятину очень просто. Проверим?
Как приготовить шоколадный мусс с ежевикой
Ингредиенты на 2 порции:
- сливки 15% — 150 г;
- пастила — 800 г;
- шоколад — 100 г;
- ежевичный сок — 40 г;
- яичный белок — 2 шт.;
- ежевика — 300 г.
Способ приготовления:
- В кастрюлю с толстым дном положите пастилу, сливки и измельченный шоколад. Нагревайте, помешивая, пока пастила не растопится. Добавьте ежевичный сок, перемешайте, снимите с огня и дайте остыть.
- Ежевику вымойте и выложите на бумажное полотенце обсохнуть.
- Белки взбейте, добавьте в сливочно-шоколадную смесь.
- В эту же смесь добавьте 250 г ежевики и осторожно перемешайте.
- Мусс разлейте и поместите в холодильник на 2-3 часа. Перед подачей украсьте ягодами ежевики.
А чтобы готовить такое волшебство зимой, заморозьте ежевику по советам "Телеграфа". Наслаждайтесь!