Укр

Такой шоколадный мусс с ежевикой дети сами приготовят, сами и съедят

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Такой шоколадный мусс вы не променяете на другой десерт
Такой шоколадный мусс вы не променяете на другой десерт. Фото shuba.life

Детей за уши не оттянешь

Достаете из холодильника креманку, погружаете ложечку до самого дна, зачерпываете волшебный мусс и чувствуете райское наслаждение! Именно такой десерт мы с вами и будем готовить.

Попробуйте нежный шоколадный мусс с ежевикой по рецепту Shuba — и вам уже не нужна будет другая вкуснятина! Тающий во рту шоколадный мусс в сочетании с сочной ежевикой — это же идеальная летняя сладость! А если вы отправите его на несколько часов в морозильную камеру, вы получите невероятное мороженое. Да и готовить такую вкуснятину очень просто. Проверим?

Как приготовить шоколадный мусс с ежевикой

Ингредиенты на 2 порции:

  • сливки 15% — 150 г;
  • пастила — 800 г;
  • шоколад — 100 г;
  • ежевичный сок — 40 г;
  • яичный белок — 2 шт.;
  • ежевика — 300 г.

Способ приготовления:

  1. В кастрюлю с толстым дном положите пастилу, сливки и измельченный шоколад. Нагревайте, помешивая, пока пастила не растопится. Добавьте ежевичный сок, перемешайте, снимите с огня и дайте остыть.
  2. Ежевику вымойте и выложите на бумажное полотенце обсохнуть.
  3. Белки взбейте, добавьте в сливочно-шоколадную смесь.
  4. В эту же смесь добавьте 250 г ежевики и осторожно перемешайте.
  5. Мусс разлейте и поместите в холодильник на 2-3 часа. Перед подачей украсьте ягодами ежевики.

А чтобы готовить такое волшебство зимой, заморозьте ежевику по советам "Телеграфа". Наслаждайтесь!

Теги:
#Рецепт #Десерт #Ежевика #Мусс #Готовим дома