Далекая Аргентина на вашем столе: без этого соуса не обойдется ни один шашлык
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Название этого соуса переводится как "дайте мне приправу".
Хороший вкусный соус или маринад — это настоящее искусство. Качественный соус даже самое обычное блюдо сделает по-настоящему праздничным и незабываемым.
А хотите оказаться в солнечной Аргентине? Для этого не обязательно покупать билеты — можно просто приготовить соус чимичурри по рецепту Shuba. Готовится эта вкуснятина из мелко нарезанной петрушки, рубленого чеснока, оливкового масла, орегано и белого или красного уксуса, а уже исходя из ваших предпочтений добавить кинзу, красный перец, зиру, тимьян, лимон и лавровый лист. Попробуем?
Как приготовить соус из Аргентины чимичурри
Ингредиенты на 2 порции:
- чеснок, зубчики — 3 шт.;
- лук — 1 шт.;
- красный перец чили — 1 шт.;
- соль — 8 г;
- уксус винный — 100 мл;
- петрушка, веточка — 30 г;
- кинза свежая — 20 г;
- оливковое масло — 100 мл.
Способ приготовления:
- Чеснок, лук и перец помойте и нарежьте кубиками. Сложите все в блендер, добавьте соль и винный уксус, измельчите.
- Полученную смесь оставьте мариноваться в собственном соку примерно на 20 минут.
- Через указанное время к смеси добавьте петрушку и кинзу и еще раз все измельчите блендером.
- Полученную зеленую массу переложите в миску и постепенно вливайте в нее оливковое масло. Если соус получился слишком насыщенным, добавьте в него еще 50 мл масла. Соус чимичурри готов!
А если хотите отправиться в Испанию, приготовьте испанский соус Алиоли по рецепту "Телеграфа". Наслаждайтесь!