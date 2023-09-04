Далекая Аргентина на вашем столе: без этого соуса не обойдется ни один шашлык

Название этого соуса переводится как "дайте мне приправу".

Хороший вкусный соус или маринад — это настоящее искусство. Качественный соус даже самое обычное блюдо сделает по-настоящему праздничным и незабываемым.

А хотите оказаться в солнечной Аргентине? Для этого не обязательно покупать билеты — можно просто приготовить соус чимичурри по рецепту Shuba. Готовится эта вкуснятина из мелко нарезанной петрушки, рубленого чеснока, оливкового масла, орегано и белого или красного уксуса, а уже исходя из ваших предпочтений добавить кинзу, красный перец, зиру, тимьян, лимон и лавровый лист. Попробуем?

Как приготовить соус из Аргентины чимичурри

Ингредиенты на 2 порции:

чеснок, зубчики — 3 шт.;

лук — 1 шт.;

красный перец чили — 1 шт.;

соль — 8 г;

уксус винный — 100 мл;

петрушка, веточка — 30 г;

кинза свежая — 20 г;

оливковое масло — 100 мл.

Способ приготовления:

Чеснок, лук и перец помойте и нарежьте кубиками. Сложите все в блендер, добавьте соль и винный уксус, измельчите. Полученную смесь оставьте мариноваться в собственном соку примерно на 20 минут. Через указанное время к смеси добавьте петрушку и кинзу и еще раз все измельчите блендером. Полученную зеленую массу переложите в миску и постепенно вливайте в нее оливковое масло. Если соус получился слишком насыщенным, добавьте в него еще 50 мл масла. Соус чимичурри готов!

А если хотите отправиться в Испанию, приготовьте испанский соус Алиоли по рецепту "Телеграфа". Наслаждайтесь!