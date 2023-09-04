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Далекая Аргентина на вашем столе: без этого соуса не обойдется ни один шашлык

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Без аргентинского соуса вы не будете есть мясо!
Без аргентинского соуса вы не будете есть мясо!. Фото shuba.life

Название этого соуса переводится как "дайте мне приправу".

Хороший вкусный соус или маринад — это настоящее искусство. Качественный соус даже самое обычное блюдо сделает по-настоящему праздничным и незабываемым.

А хотите оказаться в солнечной Аргентине? Для этого не обязательно покупать билеты — можно просто приготовить соус чимичурри по рецепту Shuba. Готовится эта вкуснятина из мелко нарезанной петрушки, рубленого чеснока, оливкового масла, орегано и белого или красного уксуса, а уже исходя из ваших предпочтений добавить кинзу, красный перец, зиру, тимьян, лимон и лавровый лист. Попробуем?

Как приготовить соус из Аргентины чимичурри

Ингредиенты на 2 порции:

  • чеснок, зубчики — 3 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • красный перец чили — 1 шт.;
  • соль — 8 г;
  • уксус винный — 100 мл;
  • петрушка, веточка — 30 г;
  • кинза свежая — 20 г;
  • оливковое масло — 100 мл.

Способ приготовления:

  1. Чеснок, лук и перец помойте и нарежьте кубиками. Сложите все в блендер, добавьте соль и винный уксус, измельчите.
  2. Полученную смесь оставьте мариноваться в собственном соку примерно на 20 минут.
  3. Через указанное время к смеси добавьте петрушку и кинзу и еще раз все измельчите блендером.
  4. Полученную зеленую массу переложите в миску и постепенно вливайте в нее оливковое масло. Если соус получился слишком насыщенным, добавьте в него еще 50 мл масла. Соус чимичурри готов!

А если хотите отправиться в Испанию, приготовьте испанский соус Алиоли по рецепту "Телеграфа". Наслаждайтесь!

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#Рецепт #Аргентина #Соус #Готовим дома