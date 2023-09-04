Три ингредиента - и блюдо на столе: ради этого рецепта вы будете запасаться баклажанами (видео)
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Такое блюдо в холодильнике можно хранить несколько дней
Паштеты и различные намазки – идеальные закуски для праздничного стола или для обычного перекуса. Сегодня предлагаем воспользоваться сезоном овощей и приготовить невероятную намазку из баклажанов.
Такое блюдо по рецепту кулинарной блоггерки kristina_ne_pp – отличный способ разнообразить свое меню и также получить вкусное блюдо. Сохранять такую намазку можно в холодильнике несколько дней. Попробуем?
Как приготовить овощную закуску из баклажанов.
Ингредиенты:
- баклажаны — 3-4 шт;
- чеснок — 1-2 зубчика;
- майонез – 1-2 ст. л;
- масло растительное – 1 ч. л;
- соль — щепотка;
- любые хлебцы, багет, хлеб.
Способ приготовления:
- Противень застелите пергаментом, духовку разогрейте до 180 градусов.
- Баклажаны помойте, сложите на противень и отправьте в духовку 40-45 минут.
- С готовых баклажанов снимите шкурку. Чтобы сделать это без лишних хлопот и с минимальным расходом времени, баклажаны оберните пищевой пленкой, обрежьте хвостик баклажана и выдавите серединку в тарелку.
- К баклажанам добавьте пропущенный через пресс чеснок, майонез, растительное масло, посолите и перемешайте. Блюдо готово, приятного аппетита!
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