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Три ингредиента - и блюдо на столе: ради этого рецепта вы будете запасаться баклажанами (видео)

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Сытную закуску из баклажан готовить очень просто
Сытную закуску из баклажан готовить очень просто. Фото Скриншот видео

Такое блюдо в холодильнике можно хранить несколько дней

Паштеты и различные намазки – идеальные закуски для праздничного стола или для обычного перекуса. Сегодня предлагаем воспользоваться сезоном овощей и приготовить невероятную намазку из баклажанов.

Такое блюдо по рецепту кулинарной блоггерки kristina_ne_pp – отличный способ разнообразить свое меню и также получить вкусное блюдо. Сохранять такую намазку можно в холодильнике несколько дней. Попробуем?

Как приготовить овощную закуску из баклажанов.

Ингредиенты:

  • баклажаны — 3-4 шт;
  • чеснок — 1-2 зубчика;
  • майонез – 1-2 ст. л;
  • масло растительное – 1 ч. л;
  • соль — щепотка;
  • любые хлебцы, багет, хлеб.

Способ приготовления:

  1. Противень застелите пергаментом, духовку разогрейте до 180 градусов.
  2. Баклажаны помойте, сложите на противень и отправьте в духовку 40-45 минут.
  3. С готовых баклажанов снимите шкурку. Чтобы сделать это без лишних хлопот и с минимальным расходом времени, баклажаны оберните пищевой пленкой, обрежьте хвостик баклажана и выдавите серединку в тарелку.
  4. К баклажанам добавьте пропущенный через пресс чеснок, майонез, растительное масло, посолите и перемешайте. Блюдо готово, приятного аппетита!

Предлагаем из баклажан приготовить закуску по-еврейски по рецепту "Телеграфа". Вы получите огромное удовольствие!

Теги:
#Рецепт #Закуска #Баклажаны #Готовим дома #намазка