Три ингредиента - и блюдо на столе: ради этого рецепта вы будете запасаться баклажанами (видео)

Такое блюдо в холодильнике можно хранить несколько дней

Паштеты и различные намазки – идеальные закуски для праздничного стола или для обычного перекуса. Сегодня предлагаем воспользоваться сезоном овощей и приготовить невероятную намазку из баклажанов.

Такое блюдо по рецепту кулинарной блоггерки kristina_ne_pp – отличный способ разнообразить свое меню и также получить вкусное блюдо. Сохранять такую намазку можно в холодильнике несколько дней. Попробуем?

Как приготовить овощную закуску из баклажанов.

Ингредиенты:

баклажаны — 3-4 шт;

чеснок — 1-2 зубчика;

майонез – 1-2 ст. л;

масло растительное – 1 ч. л;

соль — щепотка;

любые хлебцы, багет, хлеб.

Способ приготовления:

Противень застелите пергаментом, духовку разогрейте до 180 градусов. Баклажаны помойте, сложите на противень и отправьте в духовку 40-45 минут. С готовых баклажанов снимите шкурку. Чтобы сделать это без лишних хлопот и с минимальным расходом времени, баклажаны оберните пищевой пленкой, обрежьте хвостик баклажана и выдавите серединку в тарелку. К баклажанам добавьте пропущенный через пресс чеснок, майонез, растительное масло, посолите и перемешайте. Блюдо готово, приятного аппетита!

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