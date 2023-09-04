Удивите гостей салатом со скумбрией: рецепт, который будут просить все

Раз-два — и готово!

Различные салаты готовят на каждой кухне практически каждый день. Они уместны и к праздничному столу, и к семейному ужину, ведь блюдо так легко приготовить! Стоит только нарезать продукты, добавить вкусную заправку — и блюдо готово.

Сегодня мы приготовим необычное блюдо — салат со скумбрией холодного копчения по рецепту Foodoboz. Именно рыба придает блюдо особый вкус и необычный аромат. Благодаря другим ингредиентам салат получается сытным и легким одновременно.

Как приготовить салат со скумбрией

Ингредиенты:

скумбрия — 1 шт.;

картошка — 4 шт.;

вареные яйца — 4 шт.;

лук — 1 шт.;

вареная морковь — 1 шт.;

свежие огурцы — 1 шт.;

майонез, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

Скумбрию разрезаем по позвоночнику и разделяем на две части. Из рыбы достаем косточки, чистим ее от кожицы. Филе нарезаем на одинаковые кубики и отправляем в глубокую миску. Огурец моем, сушим и отрезаем кончики. Режем на небольшие кубики и добавляем в миску с рыбой. Картофель, вареные яйца, морковь и лук чистим, нарезаем такими же небольшими кубиками и отправляем в миску к другим ингредиентам. Добавляем в салат черный молотый перец по вкусу. Заправляем салат майонезом и тщательно его перемешиваем. Блюдо готово!

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