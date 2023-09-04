Удивите гостей салатом со скумбрией: рецепт, который будут просить все
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Раз-два — и готово!
Различные салаты готовят на каждой кухне практически каждый день. Они уместны и к праздничному столу, и к семейному ужину, ведь блюдо так легко приготовить! Стоит только нарезать продукты, добавить вкусную заправку — и блюдо готово.
Сегодня мы приготовим необычное блюдо — салат со скумбрией холодного копчения по рецепту Foodoboz. Именно рыба придает блюдо особый вкус и необычный аромат. Благодаря другим ингредиентам салат получается сытным и легким одновременно.
Как приготовить салат со скумбрией
Ингредиенты:
- скумбрия — 1 шт.;
- картошка — 4 шт.;
- вареные яйца — 4 шт.;
- лук — 1 шт.;
- вареная морковь — 1 шт.;
- свежие огурцы — 1 шт.;
- майонез, перец черный молотый — по вкусу.
Способ приготовления:
- Скумбрию разрезаем по позвоночнику и разделяем на две части. Из рыбы достаем косточки, чистим ее от кожицы.
- Филе нарезаем на одинаковые кубики и отправляем в глубокую миску.
- Огурец моем, сушим и отрезаем кончики. Режем на небольшие кубики и добавляем в миску с рыбой.
- Картофель, вареные яйца, морковь и лук чистим, нарезаем такими же небольшими кубиками и отправляем в миску к другим ингредиентам.
- Добавляем в салат черный молотый перец по вкусу. Заправляем салат майонезом и тщательно его перемешиваем. Блюдо готово!
Рекомендуем "покоптить" скумбрию с помощью черного чая по рецепту "Телеграфа". Вам точно понравится!