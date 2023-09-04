Вам даже варить не придется: невозможно вкусный томатный соус съедите еще до морозов
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Блюдо для любителей поострее
Рецептов соусов на зиму на основе помидоров существует большое количество. Самый известные из них – вареная аджика и кетчуп.
Однако сегодня вместе с "Фокусом" мы приготовим другой, не менее вкусный томатный соус. Он не нуждается в варке, но при этом получается с очень острым пикантным вкусом. Попробуем?
Как приготовить томатный соус на зиму без варки
Ингредиенты:
- помидоры – 1 кг;
- красный болгарский перец – 1 кг;
- чеснок – 300-350 гр;
- горький перец – 200 гр;
- соль – по вкусу, примерно – 1 ст. л.
Способ приготовления:
- Помидоры моем, заливаем на пару минут кипятком, после чего снимаем с них кожицу.
- Сладкий и горький перец чистим от семян.
- Чеснок чистим, моем, пропускаем через пресс.
- Помидоры, перец и чеснок кладем в чашу блендера и перетираем в однородную массу. Если вы используете продуктов больше, то тогда воспользуйтесь мясорубкой.
- Полученную массу посолите, перемешайте и разложите по сухим, заранее стерилизованным банкам. Закройте банки крышками, отправьте в холодильник на сутки.
- Храните томатный соус в темном прохладном месте.
Рекомендуем также попробовать зеленую аджику по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!