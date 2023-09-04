Вам даже варить не придется: невозможно вкусный томатный соус съедите еще до морозов

Блюдо для любителей поострее

Рецептов соусов на зиму на основе помидоров существует большое количество. Самый известные из них – вареная аджика и кетчуп.

Однако сегодня вместе с "Фокусом" мы приготовим другой, не менее вкусный томатный соус. Он не нуждается в варке, но при этом получается с очень острым пикантным вкусом. Попробуем?

Как приготовить томатный соус на зиму без варки

Ингредиенты:

помидоры – 1 кг;

красный болгарский перец – 1 кг;

чеснок – 300-350 гр;

горький перец – 200 гр;

соль – по вкусу, примерно – 1 ст. л.

Способ приготовления:

Помидоры моем, заливаем на пару минут кипятком, после чего снимаем с них кожицу. Сладкий и горький перец чистим от семян. Чеснок чистим, моем, пропускаем через пресс. Помидоры, перец и чеснок кладем в чашу блендера и перетираем в однородную массу. Если вы используете продуктов больше, то тогда воспользуйтесь мясорубкой. Полученную массу посолите, перемешайте и разложите по сухим, заранее стерилизованным банкам. Закройте банки крышками, отправьте в холодильник на сутки. Храните томатный соус в темном прохладном месте.

Рекомендуем также попробовать зеленую аджику по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!