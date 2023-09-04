Укр

Всего три ингредиента: самая простая томатная заготовка на зиму

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Вкусный томатный сок на зиму Новость обновлена 04 сентября 2023, 12:00
Вкусный томатный сок на зиму. Фото shuba.life

Простой рецепт заготовки без сахара и уксуса

Мы рассказывали, как вкусно закрыть томаты на зиму. Но мало кто закрывает на зиму томатный сок, а зря. Для этого требуются всего три ингредиента.

Такой сок можно хранить при комнатной температуре, использовать для приготовления супов, борщей, соусов и других блюд. Рецептом поделились на today.ua.

Ингредиенты:

  • помидоры
  • 1 ст. л. соли
  • 0,5 ч. л. лимонной кислоты

Способ приготовления:

  1. Помидоры заливаем прохладной водой и оставляем на 30 минут. Затем удаляем плодоножки и обрезаем испорченные места, если таковые есть.
  2. Томаты выкладываем в большую кастрюлю и провариваем на среднем огне под крышкой 30-40 минут. В процессе периодически помешиваем деревянной лопаткой.
  3. Затем выключаем огонь и оставляем помидоры доходить под крышкой. Когда они станут тёплыми, протираем плоды через сито в чистую кастрюлю.
  4. Ставим на плиту, добавляем соль и лимонную кислоту. Когда закипит, провариваем еще 5 минут.

Разливаем горячий сок в стерилизованные банки и закатываем крышками. Также мы рассказывали, как приготовить вкусную пикантную аджику.

Теги:
#Рецепт #Помидоры #Томат #Консервация