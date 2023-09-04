Всего три ингредиента: самая простая томатная заготовка на зиму
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Простой рецепт заготовки без сахара и уксуса
Мы рассказывали, как вкусно закрыть томаты на зиму. Но мало кто закрывает на зиму томатный сок, а зря. Для этого требуются всего три ингредиента.
Такой сок можно хранить при комнатной температуре, использовать для приготовления супов, борщей, соусов и других блюд. Рецептом поделились на today.ua.
Ингредиенты:
- помидоры
- 1 ст. л. соли
- 0,5 ч. л. лимонной кислоты
Способ приготовления:
- Помидоры заливаем прохладной водой и оставляем на 30 минут. Затем удаляем плодоножки и обрезаем испорченные места, если таковые есть.
- Томаты выкладываем в большую кастрюлю и провариваем на среднем огне под крышкой 30-40 минут. В процессе периодически помешиваем деревянной лопаткой.
- Затем выключаем огонь и оставляем помидоры доходить под крышкой. Когда они станут тёплыми, протираем плоды через сито в чистую кастрюлю.
- Ставим на плиту, добавляем соль и лимонную кислоту. Когда закипит, провариваем еще 5 минут.
Разливаем горячий сок в стерилизованные банки и закатываем крышками. Также мы рассказывали, как приготовить вкусную пикантную аджику.