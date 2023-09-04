Уникальный украинский рецепт: вкусные и бюджетные вареники без муки

Возьмите на заметку оригинальный рецепт

Вкусные домашние вареники или ленивые вареники ант простой и сытной еды. Но есть один действительно уникальный рецепт этого блюда – лиганцы, которые традиционно готовят в Карпатском регионе. Их можно просто повторить дома.

Этот рецепт неповторим еще и потому, что в составе таких вареничков нет ни грамма муки. Другое название – гуцульские книги (кнедли) с сыром. На theLime поделились простым рецептом.

Ингредиенты:

картофель — 1 кг

яйцо – 1 шт.

сметана – 1 ч. л.

крахмал — 300 г + 30 г

соль

черный перец

Для начинки:

кисломолочный творог — 400 г

желток – 1 шт.

соль

черный перец

укроп

Способ приготовления:

Картошку тщательно промываем, отвариваем в мундире. Солим после того, как вода закипит. Варим до готовности на среднем огне. Для начинки в миску высыпаем творог, добавляем в него желток без белка. Солим, перчим и добавляем измельченный укроп. Все тщательно перемешиваем до однородности. Отваренный картофель чистим, переминаем к однородной массе с помощью. В измельченный картофель добавляем яйцо, соль, черный перец, сметану и крахмал. Тесто вымешиваем сначала ложкой, затем руками. Делим тесто на порционные кусочки. Каждый кусочек разминаем в небольшую лепешку. В центр каждой лепешки выкладываем творожную начинку, затем скрепляем края. Катаем лиганцы по разделочной доске, присыпанной крахмалом. Для зажарки режем лук, обжариваем на растительном масле до золотисто-коричневого цвета. Можно добавить мелко нарезанное сало, чтобы получились шкварки. Лиганцы отвариваем несколько минут в кипящей воде, перемешивая. Шумовкой осторожно вынимаем в миску со сливочным маслом.

Аппетитные лиганцы подаем со сметаной, шкварками и жареным луком. Обратите внимание на другие аутентичные блюда: