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Всего пять минут – и полезный обед на столе: этот салат домашние будут сметать за секунды

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Такое блюдо готовится буквально считанные минуты
Такое блюдо готовится буквально считанные минуты. Фото shuba.life

Может быть как дополнением, так и самостоятельным перекусом

Мы рассказывали, как приготовить вкусное и простое блюдо из кабачков. Еще один вариант вкусного и легкого обеда из овощей – салат.

Он может стать как вкусным дополнением обеда или ужина, так и самостоятельным лёгким перекусом. Если хотите, чтобы он был сытнее – положите дополнительно отварное куриное филе. Рецептом поделились на ProstoWay.

Ингредиенты:

  • 2 помидора
  • 1 сладкий перец
  • 150 г листьев салата
  • 1 с. л. оливкового масла
  • 2 с. л. сметаны
  • щепотка копченой паприки
  • щепотка прованских трав
  • щепотка черного перца
  • щепотка сушеного чеснока
  • щепотка соли
  • 1 луковица

Способ приготовления:

  1. В мисочку положите сметану, соль, перец, чеснок, прованские травы. По вкусу посыпьте копченую паприку.
  2. Добавить оливковое масло и тщательно перемешать. Заправка готова, но вкуснее, если она несколько минут постоит. В это время можно приготовить овощи.
  3. Помидоры, салат и сладкий перец моем и просушиваем. У помидоров и перца удаляем плодоножку, из перчины вырезаем семена. Нарезаем овощи произвольными кусочками.
  4. Смешиваем овощи с заправкой. Тщательно перемешиваем.

Салат благодаря заправке получается очень ароматным. Также мы рассказывали, как приготовить сытную запеканку.

Теги:
#Рецепт #Помидоры #Овощи #Салат