Всего пять минут – и полезный обед на столе: этот салат домашние будут сметать за секунды

Может быть как дополнением, так и самостоятельным перекусом

Мы рассказывали, как приготовить вкусное и простое блюдо из кабачков. Еще один вариант вкусного и легкого обеда из овощей – салат.

Он может стать как вкусным дополнением обеда или ужина, так и самостоятельным лёгким перекусом. Если хотите, чтобы он был сытнее – положите дополнительно отварное куриное филе. Рецептом поделились на ProstoWay.

Ингредиенты:

2 помидора

1 сладкий перец

150 г листьев салата

1 с. л. оливкового масла

2 с. л. сметаны

щепотка копченой паприки

щепотка прованских трав

щепотка черного перца

щепотка сушеного чеснока

щепотка соли

1 луковица

Способ приготовления:

В мисочку положите сметану, соль, перец, чеснок, прованские травы. По вкусу посыпьте копченую паприку. Добавить оливковое масло и тщательно перемешать. Заправка готова, но вкуснее, если она несколько минут постоит. В это время можно приготовить овощи. Помидоры, салат и сладкий перец моем и просушиваем. У помидоров и перца удаляем плодоножку, из перчины вырезаем семена. Нарезаем овощи произвольными кусочками. Смешиваем овощи с заправкой. Тщательно перемешиваем.

Салат благодаря заправке получается очень ароматным. Также мы рассказывали, как приготовить сытную запеканку.