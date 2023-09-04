Всего пять минут – и полезный обед на столе: этот салат домашние будут сметать за секунды
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Может быть как дополнением, так и самостоятельным перекусом
Мы рассказывали, как приготовить вкусное и простое блюдо из кабачков. Еще один вариант вкусного и легкого обеда из овощей – салат.
Он может стать как вкусным дополнением обеда или ужина, так и самостоятельным лёгким перекусом. Если хотите, чтобы он был сытнее – положите дополнительно отварное куриное филе. Рецептом поделились на ProstoWay.
Ингредиенты:
- 2 помидора
- 1 сладкий перец
- 150 г листьев салата
- 1 с. л. оливкового масла
- 2 с. л. сметаны
- щепотка копченой паприки
- щепотка прованских трав
- щепотка черного перца
- щепотка сушеного чеснока
- щепотка соли
- 1 луковица
Способ приготовления:
- В мисочку положите сметану, соль, перец, чеснок, прованские травы. По вкусу посыпьте копченую паприку.
- Добавить оливковое масло и тщательно перемешать. Заправка готова, но вкуснее, если она несколько минут постоит. В это время можно приготовить овощи.
- Помидоры, салат и сладкий перец моем и просушиваем. У помидоров и перца удаляем плодоножку, из перчины вырезаем семена. Нарезаем овощи произвольными кусочками.
- Смешиваем овощи с заправкой. Тщательно перемешиваем.
Салат благодаря заправке получается очень ароматным. Также мы рассказывали, как приготовить сытную запеканку.