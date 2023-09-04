Сохранить каждое яблочко: самый простой рецепт повидла
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Очень простой и вкусный рецепт повидла
Повидло без добавления консервантов именно то, что нужно для детей и взрослых зимой. Оно получается идеально густое, чтобы положить его как начинку для пирожков или завернуть в тоненькие блины.
Для приготовления такого повидла понадобятся всего три ингредиента. Рецептом поделились на портале Today.ua.
Ингредиенты:
- 2,5 кг очищенных яблок
- 50 мл воды
- 1,8 кг сахара
Способ приготовления:
- Яблоки моем, чистим от кожуры. Нарезаем на дольки.
- Вливаем воду в кастрюлю с толстым дном. Сверху высыпаем яблоки.
- Тушим под крышкой на небольшом огне до мягкости яблок, периодически помешивая. Это займет около 30 минут.
- Готовые яблоки перебиваем блендером в пюре. Добавляем сахар, хорошо перемешиваем, накрываем крышкой и доводим до кипения.
- Варим еще 40–60 мин на среднем огне. Прикрываем крышкой, чтобы повидло не брызгало.
- Готовое повидло разливаем по чистым стерилизованным баночкам. Закрываем крышками по технологии.
Повидло получается невероятно вкусное и густое. Также мы рассказывали, как готовить сухое киевское варенье.