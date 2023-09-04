Сохранить каждое яблочко: самый простой рецепт повидла

Очень простой и вкусный рецепт повидла

Повидло без добавления консервантов именно то, что нужно для детей и взрослых зимой. Оно получается идеально густое, чтобы положить его как начинку для пирожков или завернуть в тоненькие блины.

Для приготовления такого повидла понадобятся всего три ингредиента. Рецептом поделились на портале Today.ua.

Ингредиенты:

2,5 кг очищенных яблок

50 мл воды

1,8 кг сахара

Способ приготовления:

Яблоки моем, чистим от кожуры. Нарезаем на дольки. Вливаем воду в кастрюлю с толстым дном. Сверху высыпаем яблоки. Тушим под крышкой на небольшом огне до мягкости яблок, периодически помешивая. Это займет около 30 минут. Готовые яблоки перебиваем блендером в пюре. Добавляем сахар, хорошо перемешиваем, накрываем крышкой и доводим до кипения. Варим еще 40–60 мин на среднем огне. Прикрываем крышкой, чтобы повидло не брызгало. Готовое повидло разливаем по чистым стерилизованным баночкам. Закрываем крышками по технологии.

Повидло получается невероятно вкусное и густое. Также мы рассказывали, как готовить сухое киевское варенье.