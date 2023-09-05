Завтрак в японском стиле: такие пышные блинчики готовят от Токио до Хоккайдо
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Еще один рецепт в копилку вкусных завтраков
Что может быть с утра вкуснее, чем пышные блинчики с любимыми добавками? Только блинчики по японскому рецепту.
"Фокус" нам рассказывает, как приготовить дораяки — традиционные японские блинчики. Названием они обязаны слову "дора", что означает "гонг", инструменту, который это лакомство напоминает своей формой. Традиционно блинчики начиняют кремом из бобов адзуки, но мы приготовим с орехово-шоколадным кремом.
Как приготовить дораяки — пышные японские блинчики
Ингредиенты:
- 200 г муки;
- 180 г сахарного песка;
- 75 мл молока комнатной температуры;
- 1/2 пакетика разрыхлителя (8 г);
- 3 яйца комнатной температуры;
- 1 столовая ложка меда;
- растительное масло.
Для начинки:
- орехово-шоколадный крем, или любая начинка по вашему вкусу.
Способ приготовления:
- В миске взбейте яйца с сахаром, пока смесь не набухнет и не станет пенистой. Туда же отправьте мед, муку и разрыхлитель и все перемешайте венчиком.
- Перемешивая массу, постепенно добавляйте в нее молоко. В результате у вас должно получиться густое тесто. Накройте его пищевой пленкой и оставьте "отдыхать" при комнатной температуре на 20 минут.
- Разогрейте антипригарную сковороду с растительным маслом, в центр вылейте небольшое количество теста. Жарьте на медленном огне до образования пузырьков на поверхности.
- Переверните. В центр половины блинов поместите ложку орехового и шоколадного крема с наименее прожаренной стороны. Оставшимися закройте таким образом, чтобы самая прожаренная часть осталась сверху. Подавайте горячим.
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