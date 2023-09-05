Завтрак в японском стиле: такие пышные блинчики готовят от Токио до Хоккайдо

Еще один рецепт в копилку вкусных завтраков

Что может быть с утра вкуснее, чем пышные блинчики с любимыми добавками? Только блинчики по японскому рецепту.

"Фокус" нам рассказывает, как приготовить дораяки — традиционные японские блинчики. Названием они обязаны слову "дора", что означает "гонг", инструменту, который это лакомство напоминает своей формой. Традиционно блинчики начиняют кремом из бобов адзуки, но мы приготовим с орехово-шоколадным кремом.

Как приготовить дораяки — пышные японские блинчики

Ингредиенты:

200 г муки;

180 г сахарного песка;

75 мл молока комнатной температуры;

1/2 пакетика разрыхлителя (8 г);

3 яйца комнатной температуры;

1 столовая ложка меда;

растительное масло.

Для начинки:

орехово-шоколадный крем, или любая начинка по вашему вкусу.

Способ приготовления:

В миске взбейте яйца с сахаром, пока смесь не набухнет и не станет пенистой. Туда же отправьте мед, муку и разрыхлитель и все перемешайте венчиком. Перемешивая массу, постепенно добавляйте в нее молоко. В результате у вас должно получиться густое тесто. Накройте его пищевой пленкой и оставьте "отдыхать" при комнатной температуре на 20 минут. Разогрейте антипригарную сковороду с растительным маслом, в центр вылейте небольшое количество теста. Жарьте на медленном огне до образования пузырьков на поверхности. Переверните. В центр половины блинов поместите ложку орехового и шоколадного крема с наименее прожаренной стороны. Оставшимися закройте таким образом, чтобы самая прожаренная часть осталась сверху. Подавайте горячим.

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