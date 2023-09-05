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Вареники по-бандеровски: готовим любимое блюдо выдающегося украинца

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Степан Бандера любил полакомиться варениками с картофелем
Степан Бандера любил полакомиться варениками с картофелем. Фото smachnonews.24tv.ua

Приготовить его очень просто

Степан Бандера — значимая фигура в истории Украины. А вы знали, что он любил простую и обычную пищу?

Smachnonews делится рецептом любимого блюда Бандеры — вареников с картошкой, шкварками и домашней сметаной. Надеемся, вам они также придутся по душе.

Как приготовить вареники с картофелем

Ингредиенты на 4 порции:

  • 1 стакан воды;
  • 1 яйцо;
  • 3,5 – 4 стакана муки;
  • 3 ложки масла;
  • щепотка соли.

Для начинки:

  • 500 граммов картофеля;
  • 1 луковица;
  • 2 ложки масла;
  • соль;
  • черный молотый перец.

Способ приготовления:

  1. В миску тщательно просейте муку, добавьте соль, вбейте яйцо, влейте влить растительное масло и воду. Замесите эластичное и однородное тесто, накройте его пищевой пленкой и дайте "отдохнуть" 20 – 30 минут.
  2. Тесто разделите на несколько частей. Каждую поочередно раскатывайте скалкой и стаканом сделайте заготовки на круглые вареники.
  3. Картофель помойте, почистите, разрежьте на две половины и отварите в подсоленной воде до готовности, слейте лишнюю воду.
  4. Лук почистите, нарежьте кубиками и обжарьте на сковороде, пока он не станет прозрачным.
  5. Готовый лук и специи добавьте в картофель, разомните в пюре и оставьте охлаждаться.
  6. В центр вареника выложите чайную ложку начинки и защипните края, формируя вареник.
  7. Вареники отварите в подсоленной кипящей воде до готовности 3 – 4 минут. Готовое блюдо смажьте сливочным маслом или жареным лучком, добавьте жареные шкварки и наслаждайтесь.

Подавайте вареники с картофелем с домашней сметаной по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!

Теги:
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