Вареники по-бандеровски: готовим любимое блюдо выдающегося украинца
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Приготовить его очень просто
Степан Бандера — значимая фигура в истории Украины. А вы знали, что он любил простую и обычную пищу?
Smachnonews делится рецептом любимого блюда Бандеры — вареников с картошкой, шкварками и домашней сметаной. Надеемся, вам они также придутся по душе.
Как приготовить вареники с картофелем
Ингредиенты на 4 порции:
- 1 стакан воды;
- 1 яйцо;
- 3,5 – 4 стакана муки;
- 3 ложки масла;
- щепотка соли.
Для начинки:
- 500 граммов картофеля;
- 1 луковица;
- 2 ложки масла;
- соль;
- черный молотый перец.
Способ приготовления:
- В миску тщательно просейте муку, добавьте соль, вбейте яйцо, влейте влить растительное масло и воду. Замесите эластичное и однородное тесто, накройте его пищевой пленкой и дайте "отдохнуть" 20 – 30 минут.
- Тесто разделите на несколько частей. Каждую поочередно раскатывайте скалкой и стаканом сделайте заготовки на круглые вареники.
- Картофель помойте, почистите, разрежьте на две половины и отварите в подсоленной воде до готовности, слейте лишнюю воду.
- Лук почистите, нарежьте кубиками и обжарьте на сковороде, пока он не станет прозрачным.
- Готовый лук и специи добавьте в картофель, разомните в пюре и оставьте охлаждаться.
- В центр вареника выложите чайную ложку начинки и защипните края, формируя вареник.
- Вареники отварите в подсоленной кипящей воде до готовности 3 – 4 минут. Готовое блюдо смажьте сливочным маслом или жареным лучком, добавьте жареные шкварки и наслаждайтесь.
Подавайте вареники с картофелем с домашней сметаной по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!