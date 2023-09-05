Такие баклажаны будете есть килограммами: самый вкусный ужин для всей семьи

Рецепт, который захочется готовить каждый день

С появлением в магазинах баклажанов у опытных кулинаров нет вопросов, чем накормить свою семью. Один только шницель из баклажан чего стоит!

Сегодня вместе со "Школой життя" мы запечем в духовке фаршированные баклажаны. Такие "челноки" точно не надоедят и станут частыми "гостями" на вашем столе.

Как приготовить баклажаны в духовке

Ингредиенты:

баклажаны – 3 шт.;

подсолнечное масло – 50 мл.;

соль – 1 ч.л.;

паприка – 1 ч.л.;

специи – по своему вкусу.

Начинка:

фарш – 350 гр.;

лук – 1 шт.;

морковь – 1 шт.;

болгарский перец – 1 шт.;

чеснок – 1-2 зуб.;

помидор – 1 шт.;

соль, специи – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Баклажаны моем и разрезаем вдоль пополам. Форму смазываем маслом. Выкладываем баклажаны, смазываем маслом и специями, запекаем в духовке при температуре 180 градусов 30 минут. Лук, морковь, болгарский перец и фарш жарим на сковороде до готовности. Солим, добавляем специи, чеснок и мелко нарезанные помидоры, жарим в течение 5 минут. В баклажанах ложкой делаем углубление и заполняем начинкой из фарша. Сверху выкладываем дольки помидоров и посыпаем сыром. Запекаем еще в течение 20 минут. Ужин готов!

Предлагаем также приготовить маринованные баклажаны по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!