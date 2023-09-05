Такие баклажаны будете есть килограммами: самый вкусный ужин для всей семьи
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Рецепт, который захочется готовить каждый день
С появлением в магазинах баклажанов у опытных кулинаров нет вопросов, чем накормить свою семью. Один только шницель из баклажан чего стоит!
Сегодня вместе со "Школой життя" мы запечем в духовке фаршированные баклажаны. Такие "челноки" точно не надоедят и станут частыми "гостями" на вашем столе.
Как приготовить баклажаны в духовке
Ингредиенты:
- баклажаны – 3 шт.;
- подсолнечное масло – 50 мл.;
- соль – 1 ч.л.;
- паприка – 1 ч.л.;
- специи – по своему вкусу.
Начинка:
- фарш – 350 гр.;
- лук – 1 шт.;
- морковь – 1 шт.;
- болгарский перец – 1 шт.;
- чеснок – 1-2 зуб.;
- помидор – 1 шт.;
- соль, специи – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Баклажаны моем и разрезаем вдоль пополам.
- Форму смазываем маслом. Выкладываем баклажаны, смазываем маслом и специями, запекаем в духовке при температуре 180 градусов 30 минут.
- Лук, морковь, болгарский перец и фарш жарим на сковороде до готовности. Солим, добавляем специи, чеснок и мелко нарезанные помидоры, жарим в течение 5 минут.
- В баклажанах ложкой делаем углубление и заполняем начинкой из фарша. Сверху выкладываем дольки помидоров и посыпаем сыром. Запекаем еще в течение 20 минут. Ужин готов!
Предлагаем также приготовить маринованные баклажаны по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!