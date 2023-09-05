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Такие баклажаны будете есть килограммами: самый вкусный ужин для всей семьи

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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От этих запеченных баклажан не оторвете близких
От этих запеченных баклажан не оторвете близких. Фото shkola-zhyttia.com.ua

Рецепт, который захочется готовить каждый день

С появлением в магазинах баклажанов у опытных кулинаров нет вопросов, чем накормить свою семью. Один только шницель из баклажан чего стоит!

Сегодня вместе со "Школой життя" мы запечем в духовке фаршированные баклажаны. Такие "челноки" точно не надоедят и станут частыми "гостями" на вашем столе.

Как приготовить баклажаны в духовке

Ингредиенты:

  • баклажаны – 3 шт.;
  • подсолнечное масло – 50 мл.;
  • соль – 1 ч.л.;
  • паприка – 1 ч.л.;
  • специи – по своему вкусу.

Начинка:

  • фарш – 350 гр.;
  • лук – 1 шт.;
  • морковь – 1 шт.;
  • болгарский перец – 1 шт.;
  • чеснок – 1-2 зуб.;
  • помидор – 1 шт.;
  • соль, специи – по своему вкусу.

Способ приготовления:

  1. Баклажаны моем и разрезаем вдоль пополам.
  2. Форму смазываем маслом. Выкладываем баклажаны, смазываем маслом и специями, запекаем в духовке при температуре 180 градусов 30 минут.
  3. Лук, морковь, болгарский перец и фарш жарим на сковороде до готовности. Солим, добавляем специи, чеснок и мелко нарезанные помидоры, жарим в течение 5 минут.
  4. В баклажанах ложкой делаем углубление и заполняем начинкой из фарша. Сверху выкладываем дольки помидоров и посыпаем сыром. Запекаем еще в течение 20 минут. Ужин готов!

Предлагаем также приготовить маринованные баклажаны по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!

Теги:
#Рецепт #Баклажаны #Готовим дома