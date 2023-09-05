Такие песочные колечки с орехами в детстве уплетали вы, их полюбят и ваши дети
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Будете готовить только так!
Нежным печеньем с любым напитком мы с удовольствием завтракаем или перекусываем. Когда смотрим на ассортимент в супермаркете, кажется, что лучше купить печенье, чем испечь. Но только не песочные колечки из детства!
Помните это печенье? Его часто пекли наши мамы и бабушки, так что у многих такие колечки ассоциируются с детством. Попробуйте приготовить его по рецепту Shuba — и ваши дети полюбят эту вкуснятину так же, как и вы.
Как приготовить песочные колечки с орехами
Ингредиенты на 10 порций:
- масло сливочное 82% — 200 г;
- сахар — 130 г;
- мука — 300 г;
- яйцо куриное, большое — 1 шт.;
- разрыхлитель — 1/2 ч. л.;
- грецкие орехи — 100 г;
- сахар ванильный — 1 ч. л.;
- желтки куриные — 1 шт.
Способ приготовления:
- В глубокую миску всыпьте муку, ванильный сахар, разрыхлитель и сахар, перемешайте сахаро-мучную смесь.
- Охладите сливочное масло, нарежьте его на кусочки и добавьте к смеси. Протрите ее в крошку, добавьте сырое яйцо и замесите руками пластичное и нежное тесто. Поместите в пакет и на 30 минут положите в холодильник.
- Через указанное время раскатайте его на присыпанной мукой поверхности, раскатайте в пласт толщиной примерно 1 сантиметр и вырежьте кольца любого диаметра. Большие кольца удобно вырезать кружкой, а маленькие кольца — пробкой от пластиковой бутылки.
- Форму застелите пергаментом или ковриком для выпечки, переложите кольца. Смажьте верх взбитым желтком и посыпьте рублеными орехами. Печенье выпекайте в разогретой духовке на 180°C 25 минут.
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