Такие песочные колечки с орехами в детстве уплетали вы, их полюбят и ваши дети

Будете готовить только так!

Нежным печеньем с любым напитком мы с удовольствием завтракаем или перекусываем. Когда смотрим на ассортимент в супермаркете, кажется, что лучше купить печенье, чем испечь. Но только не песочные колечки из детства!

Помните это печенье? Его часто пекли наши мамы и бабушки, так что у многих такие колечки ассоциируются с детством. Попробуйте приготовить его по рецепту Shuba — и ваши дети полюбят эту вкуснятину так же, как и вы.

Как приготовить песочные колечки с орехами

Ингредиенты на 10 порций:

масло сливочное 82% — 200 г;

сахар — 130 г;

мука — 300 г;

яйцо куриное, большое — 1 шт.;

разрыхлитель — 1/2 ч. л.;

грецкие орехи — 100 г;

сахар ванильный — 1 ч. л.;

желтки куриные — 1 шт.

Способ приготовления:

В глубокую миску всыпьте муку, ванильный сахар, разрыхлитель и сахар, перемешайте сахаро-мучную смесь. Охладите сливочное масло, нарежьте его на кусочки и добавьте к смеси. Протрите ее в крошку, добавьте сырое яйцо и замесите руками пластичное и нежное тесто. Поместите в пакет и на 30 минут положите в холодильник. Через указанное время раскатайте его на присыпанной мукой поверхности, раскатайте в пласт толщиной примерно 1 сантиметр и вырежьте кольца любого диаметра. Большие кольца удобно вырезать кружкой, а маленькие кольца — пробкой от пластиковой бутылки. Форму застелите пергаментом или ковриком для выпечки, переложите кольца. Смажьте верх взбитым желтком и посыпьте рублеными орехами. Печенье выпекайте в разогретой духовке на 180°C 25 минут.

Рекомендуем также приготовить печенье из ложки манки и одного яйца по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!