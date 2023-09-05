Лучше хачапури и вкуснее котлет: от необычных шницелей с яйцом все ахнут от восторга
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Если ваши близкие просят разнообразить "котлетное" меню, предлагаем приготовить шницель. Но не простой, а похожий на хачапури без теста.
Такой хрустящий и сочный свиной шницель по рецепту Shuba станет одним из ваших любимых блюд как только вы его попробуете. Очень простой в приготовлении, но божественно вкусный шницель теперь будет на вашем столе каждый день!
Как приготовить шницель с яйцом
Ингредиенты на 8 порций:
- свинина — 700 г;
- батон — 100 г;
- молоко 3,2% — 0.5 стакана;
- лук желтый репчатый — 1 шт.;
- яйцо куриное, большое — 9 шт.;
- твердый сыр — 150 г;
- соль, черный перец, приправа "Хмели-сунели", зелень — по вкусу.
Способ приготовления:
- Свинину промойте, обсушите, нарежьте небольшими кусочками и пропустите через мясорубку или перебейте вместе с луком в блендере.
- Батон замочите в молоке на 10 минут. Молоко слейте, отожмите хлеб и добавьте в фарш, все снова взбейте в блендере до однородности.
- В полученную смесь добавьте специи и молоко из-под хлеба, перемешайте. Добавьте 1 яйцо и снова перемешайте до однородности.
- Из получившегося фарша слепите "лодочки" с углублением внутри и выложите их на смазанный маслом противень. Поставьте в разогретую духовку на 180°С на 20 минут.
- Шницели достаньте из духовки и присыпьте твердым тертым сыром, вбейте в каждое углубление по яйцу и поставьте в духовку еще на 20 минут.
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