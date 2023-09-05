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Лучше хачапури и вкуснее котлет: от необычных шницелей с яйцом все ахнут от восторга

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Такой шницель вы еще не пробовали
Такой шницель вы еще не пробовали. Фото shuba.life

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Если ваши близкие просят разнообразить "котлетное" меню, предлагаем приготовить шницель. Но не простой, а похожий на хачапури без теста.

Такой хрустящий и сочный свиной шницель по рецепту Shuba станет одним из ваших любимых блюд как только вы его попробуете. Очень простой в приготовлении, но божественно вкусный шницель теперь будет на вашем столе каждый день!

Как приготовить шницель с яйцом

Ингредиенты на 8 порций:

  • свинина — 700 г;
  • батон — 100 г;
  • молоко 3,2% — 0.5 стакана;
  • лук желтый репчатый — 1 шт.;
  • яйцо куриное, большое — 9 шт.;
  • твердый сыр — 150 г;
  • соль, черный перец, приправа "Хмели-сунели", зелень — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Свинину промойте, обсушите, нарежьте небольшими кусочками и пропустите через мясорубку или перебейте вместе с луком в блендере.
  2. Батон замочите в молоке на 10 минут. Молоко слейте, отожмите хлеб и добавьте в фарш, все снова взбейте в блендере до однородности.
  3. В полученную смесь добавьте специи и молоко из-под хлеба, перемешайте. Добавьте 1 яйцо и снова перемешайте до однородности.
  4. Из получившегося фарша слепите "лодочки" с углублением внутри и выложите их на смазанный маслом противень. Поставьте в разогретую духовку на 180°С на 20 минут.
  5. Шницели достаньте из духовки и присыпьте твердым тертым сыром, вбейте в каждое углубление по яйцу и поставьте в духовку еще на 20 минут.

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#Рецепт #Мясо #Готовим дома