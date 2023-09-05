Лучше хачапури и вкуснее котлет: от необычных шницелей с яйцом все ахнут от восторга

Комплименты вам будут обеспечены

Если ваши близкие просят разнообразить "котлетное" меню, предлагаем приготовить шницель. Но не простой, а похожий на хачапури без теста.

Такой хрустящий и сочный свиной шницель по рецепту Shuba станет одним из ваших любимых блюд как только вы его попробуете. Очень простой в приготовлении, но божественно вкусный шницель теперь будет на вашем столе каждый день!

Как приготовить шницель с яйцом

Ингредиенты на 8 порций:

свинина — 700 г;

батон — 100 г;

молоко 3,2% — 0.5 стакана;

лук желтый репчатый — 1 шт.;

яйцо куриное, большое — 9 шт.;

твердый сыр — 150 г;

соль, черный перец, приправа "Хмели-сунели", зелень — по вкусу.

Способ приготовления:

Свинину промойте, обсушите, нарежьте небольшими кусочками и пропустите через мясорубку или перебейте вместе с луком в блендере. Батон замочите в молоке на 10 минут. Молоко слейте, отожмите хлеб и добавьте в фарш, все снова взбейте в блендере до однородности. В полученную смесь добавьте специи и молоко из-под хлеба, перемешайте. Добавьте 1 яйцо и снова перемешайте до однородности. Из получившегося фарша слепите "лодочки" с углублением внутри и выложите их на смазанный маслом противень. Поставьте в разогретую духовку на 180°С на 20 минут. Шницели достаньте из духовки и присыпьте твердым тертым сыром, вбейте в каждое углубление по яйцу и поставьте в духовку еще на 20 минут.

Рекомендуем приготовить домашние куриные сосиски по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!