Бутерброды с намазкой по этому рецепту будут просить на завтрак, обед и ужин
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Раз-два — и готово
Паштеты и различные намазки – идеальные закуски для любого праздничного стола или домашнего сытного перекуса. Нет никаких причин, чтобы их не полюбить всей душой. Это просто и быстро, можно проявить все свое творчество и придумать десятки вкусовых сочетаний. Намазки можно готовить из разных продуктов, с майонезом и без, а для более легкого варианта можно использовать в основе вареные яйца,
Именно такую намазку сегодня вместе с Foodoboz приготовим. Для пикантности вкуса добавим любимую зелень и чеснок. Заправить намазку можно майонезом или сметаной для более полезного варианта. Простое в приготовлении, но вкусное блюдо может утолить ваш голод.
Как приготовить намазку из яиц
Ингредиенты:
- яйца — 5 шт.;
- чеснок — 1 зубчик;
- сыр твердый — 35 г;
- горчица в зернах — 1 ч. л.;
- соль, сметана, перец черный крупного помола, укроп, зеленый лук — по вкусу.
Способ приготовления:
- Яйца отварите и нарежьте кубиками.
- Зелень измельчите.
- Натрите сыр, добавьте специи, горчицу и сметану.
- Перемешайте все до однородности и намазывайте на хлеб.
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