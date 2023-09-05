Бутерброды с намазкой по этому рецепту будут просить на завтрак, обед и ужин

Раз-два — и готово

Паштеты и различные намазки – идеальные закуски для любого праздничного стола или домашнего сытного перекуса. Нет никаких причин, чтобы их не полюбить всей душой. Это просто и быстро, можно проявить все свое творчество и придумать десятки вкусовых сочетаний. Намазки можно готовить из разных продуктов, с майонезом и без, а для более легкого варианта можно использовать в основе вареные яйца,

Именно такую намазку сегодня вместе с Foodoboz приготовим. Для пикантности вкуса добавим любимую зелень и чеснок. Заправить намазку можно майонезом или сметаной для более полезного варианта. Простое в приготовлении, но вкусное блюдо может утолить ваш голод.

Как приготовить намазку из яиц

Ингредиенты:

яйца — 5 шт.;

чеснок — 1 зубчик;

сыр твердый — 35 г;

горчица в зернах — 1 ч. л.;

соль, сметана, перец черный крупного помола, укроп, зеленый лук — по вкусу.

Способ приготовления:

Яйца отварите и нарежьте кубиками. Зелень измельчите. Натрите сыр, добавьте специи, горчицу и сметану. Перемешайте все до однородности и намазывайте на хлеб.

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