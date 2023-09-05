Гости съедят всю банку и попросят с собой: такие баклажаны любят грузины

Вы будете покупать все баклажаны для этой закуски

Когда появляются баклажаны в магазинах, ни у одного кулинара не возникает вопросов, как их готовить. Столько невероятных блюд можно из них сделать.

Сегодня мы расскажем, как любят полакомиться грузинами баклажанами. Такое блюдо от "Бабусиних рецептів" покорит ваше сердце из первого кусочка!

Как приготовить баклажаны по-грузински на зиму

Ингредиенты:

баклажаны – 1,5 кг;

соль – 1,5 ст. л.;

масло подсолнечное – 80 г;

помидоры – 500 г;

перец сладкий – 500 г;

перец острый – 1/2 шт.;

чеснок – 1 головка;

сахар – 2 ст. л.;

кориандр – 1 ч. л.;

паприка – 1 ч. л.;

перец черный молотый – 1 ч. л.;

петрушка – 30 г;

кинза – 30 г;

уксус 9% – 50 мл.

Способ приготовления:

Перед приготовлением стерилизуем банки и крышки. Промываем овощи и зелень, чистим перец и вместе с помидорами нарезаем на большие кусочки. У баклажанов отрезаем плодоножки, нарезаем круглыми пластинками, солим, перемешиваем и оставляем на 10 минут. Затем снова перемешиваем, оставляем еще на 5 минут. Далее отжимаем от лишней влаги и отправляем в форму для запекания. В отдельной чаше соединяем соль с сахаром, кориандром, паприкой, черным молотым перцем. Через мясорубку пропускаем сладкий и острый перец, чеснок и помидоры, кинзу и петрушку. К пюре из овощей высыпаем подготовленную смесь из специй, перемешиваем. На разогретой с растительным маслом сковороде обжариваем баклажаны с обеих сторон золотистого цвета. Овощное пюре выкладываем в кастрюлю, варим несколько минут после закипания. Добавляем уксус, баклажаны и готовим 2 минуты после того, как масса закипит. Баклажаны перекладываем в банки и плотно закрываем крышками.

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