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Грибочки как свежие: эту простейшую заготовку зимой съедят до последней банки

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Такие маринованные грибы по вкусу как свежие Новость обновлена 05 сентября 2023, 12:00
Такие маринованные грибы по вкусу как свежие. Фото 24 канал

Для маринования подойдут любые грибы

Мы рассказывали, как вкусно закрыть на зиму огурчики. Теперь делимся очень простым рецептом маринованных грибочков. Сохраняясь в этом маринаде, они обладают вкусом свежих грибов.

Для маринования можно использовать любые лесные грибы – желательно выбрать молоденькие и крепкие. Рецептом поделились на портале babusyni-retsepty.com.ua.

Ингредиенты:

  • Вода – 1 литр
  • Сахар – 3 ст.л.
  • Соль – 1 ст.л. с небольшой горкой
  • Уксусная эссенция 70% – 1 ст.л.

На одну банку:

  • Лавровый лист маленький – 1 шт.
  • Чеснок – 1 зубчик
  • Перец горошком – 3-5 шт.
  • Гвоздика – 1 шт.
  • Перец душистый – 1 шт.
  • Укроп сушеный – 1 щепотку

Способ приготовления:

  1. Грибы чистим от загрязнений. Переводим их в большую миску, заливаем немного теплой водой. Добавляем соль – примерно 1/2 стакана на 4-5 литров воды. Так оставляем грибы на 1 час.
  2. Промываем грибы под проточной водой. Переводим их в кастрюлю и заливаем холодной водой. Варим на умеренном огне около 20 минут после закипания, снимая пену.
  3. В отдельную кастрюлю вливаем воду, добавляем соль и сахар. Доводим до кипения и размешиваем гранулы. Вливаем уксусную эссенцию.
  4. Откидываем грибы на дуршлаг. Выкладываем их в кастрюлю с маринадом и доводим до кипения.
  5. В стерильные банки выкладываем лавровый лист, чеснок, перец горошком. Добавляем также душистый перец, сушеный укроп и гвоздику.
  6. Выкладываем грибы с маринадом и закрываем их стерильными крышками. Храним в холодильнике или при комнатной температуре.

Грибы отлично сохраняются и долго остаются вкусными. Также мы рассказывали, как вкусно закрыть баклажаны.

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