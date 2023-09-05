Грибочки как свежие: эту простейшую заготовку зимой съедят до последней банки
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Для маринования подойдут любые грибы
Мы рассказывали, как вкусно закрыть на зиму огурчики. Теперь делимся очень простым рецептом маринованных грибочков. Сохраняясь в этом маринаде, они обладают вкусом свежих грибов.
Для маринования можно использовать любые лесные грибы – желательно выбрать молоденькие и крепкие. Рецептом поделились на портале babusyni-retsepty.com.ua.
Ингредиенты:
- Вода – 1 литр
- Сахар – 3 ст.л.
- Соль – 1 ст.л. с небольшой горкой
- Уксусная эссенция 70% – 1 ст.л.
На одну банку:
- Лавровый лист маленький – 1 шт.
- Чеснок – 1 зубчик
- Перец горошком – 3-5 шт.
- Гвоздика – 1 шт.
- Перец душистый – 1 шт.
- Укроп сушеный – 1 щепотку
Способ приготовления:
- Грибы чистим от загрязнений. Переводим их в большую миску, заливаем немного теплой водой. Добавляем соль – примерно 1/2 стакана на 4-5 литров воды. Так оставляем грибы на 1 час.
- Промываем грибы под проточной водой. Переводим их в кастрюлю и заливаем холодной водой. Варим на умеренном огне около 20 минут после закипания, снимая пену.
- В отдельную кастрюлю вливаем воду, добавляем соль и сахар. Доводим до кипения и размешиваем гранулы. Вливаем уксусную эссенцию.
- Откидываем грибы на дуршлаг. Выкладываем их в кастрюлю с маринадом и доводим до кипения.
- В стерильные банки выкладываем лавровый лист, чеснок, перец горошком. Добавляем также душистый перец, сушеный укроп и гвоздику.
- Выкладываем грибы с маринадом и закрываем их стерильными крышками. Храним в холодильнике или при комнатной температуре.
Грибы отлично сохраняются и долго остаются вкусными. Также мы рассказывали, как вкусно закрыть баклажаны.