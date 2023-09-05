Грибочки как свежие: эту простейшую заготовку зимой съедят до последней банки

Для маринования подойдут любые грибы

Мы рассказывали, как вкусно закрыть на зиму огурчики. Теперь делимся очень простым рецептом маринованных грибочков. Сохраняясь в этом маринаде, они обладают вкусом свежих грибов.

Для маринования можно использовать любые лесные грибы – желательно выбрать молоденькие и крепкие. Рецептом поделились на портале babusyni-retsepty.com.ua.

Ингредиенты:

Вода – 1 литр

Сахар – 3 ст.л.

Соль – 1 ст.л. с небольшой горкой

Уксусная эссенция 70% – 1 ст.л.

На одну банку:

Лавровый лист маленький – 1 шт.

Чеснок – 1 зубчик

Перец горошком – 3-5 шт.

Гвоздика – 1 шт.

Перец душистый – 1 шт.

Укроп сушеный – 1 щепотку

Способ приготовления:

Грибы чистим от загрязнений. Переводим их в большую миску, заливаем немного теплой водой. Добавляем соль – примерно 1/2 стакана на 4-5 литров воды. Так оставляем грибы на 1 час. Промываем грибы под проточной водой. Переводим их в кастрюлю и заливаем холодной водой. Варим на умеренном огне около 20 минут после закипания, снимая пену. В отдельную кастрюлю вливаем воду, добавляем соль и сахар. Доводим до кипения и размешиваем гранулы. Вливаем уксусную эссенцию. Откидываем грибы на дуршлаг. Выкладываем их в кастрюлю с маринадом и доводим до кипения. В стерильные банки выкладываем лавровый лист, чеснок, перец горошком. Добавляем также душистый перец, сушеный укроп и гвоздику. Выкладываем грибы с маринадом и закрываем их стерильными крышками. Храним в холодильнике или при комнатной температуре.

Грибы отлично сохраняются и долго остаются вкусными. Также мы рассказывали, как вкусно закрыть баклажаны.