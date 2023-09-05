Банка рыбки и два кабачка: бюджетное блюдо накормит всю семью
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Вы могли не знать о таком способе приготовления
Мы рассказывали, как вкусно приготовить кабачки. Но о том, что их будет очень вкусно испечь с консервированным тунцем, вы могли не знать.
Вместе с порталом "Бабушкины рецепты" рассказываем, как приготовить простую и интересную запеканку из тунца и кабачка. Выходит очень сытно и вкусно.
Ингредиенты:
- кабачки – 2 шт.;
- лук репчатый – 1 шт.;
- укроп – 1 пучок;
- яйца – 3 шт.;
- черный перец – щепотка;
- майонез – 2 ст. л.;
- мука – 3 ст. л.;
- разрыхлитель – ст. л.;
- консервированный тунец – 200 г;
- вареные яйца – 2 шт.;
- творог – 100 г;
- панировочные сухари – ст. л.
Способ приготовления:
- Удаляем у кабачков плодоножки и натираем на крупную терку. Кабачковую массу солим и оставляем на 15 минут. За это время овощи должны пустить сок.
- Отжимаем кабачковую массу от жидкости, перекладываем в миску. Лук мелко нарезаем, отправляем в кабачковую смесь. Кабачим укроп.
- Вместе с сырыми яйцами отправляем укроп в миску к луку и кабачкам. Посыпаем смесь черным перцем, добавляем майонез и муку. Тщательно перемешиваем.
- Вареные яйца чистим, нарезаем мелким кубиком, смешиваем с тунцом. В эту смесь добавляем натертый на терке сыр.
- Форму для запекания смазываем растительным маслом, посыпаем дно панировочными сухарями. Половину кабачковой массы выкладываем в форму, выравниваем. Выкладываем смесь тунца, яйца и сыра, тоже разравниваем. На начинку выкладываем вторую часть кабачковой массы.
- Ставим запеканку в предварительно разогретую духовку. Запекаем при 180 градусах ориентировочно 40 минут.
Эта запеканка получается сытной, вкусной и бюджетной, особенно в сезон кабачков. Также мы рассказывали, как эти овощи готовят в Сербии.