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Банка рыбки и два кабачка: бюджетное блюдо накормит всю семью

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Прекрасное блюдо к обеду или ужину
Прекрасное блюдо к обеду или ужину. Фото shuba.life

Вы могли не знать о таком способе приготовления

Мы рассказывали, как вкусно приготовить кабачки. Но о том, что их будет очень вкусно испечь с консервированным тунцем, вы могли не знать.

Вместе с порталом "Бабушкины рецепты" рассказываем, как приготовить простую и интересную запеканку из тунца и кабачка. Выходит очень сытно и вкусно.

Ингредиенты:

  • кабачки – 2 шт.;
  • лук репчатый – 1 шт.;
  • укроп – 1 пучок;
  • яйца – 3 шт.;
  • черный перец – щепотка;
  • майонез – 2 ст. л.;
  • мука – 3 ст. л.;
  • разрыхлитель – ст. л.;
  • консервированный тунец – 200 г;
  • вареные яйца – 2 шт.;
  • творог – 100 г;
  • панировочные сухари – ст. л.

Способ приготовления:

  1. Удаляем у кабачков плодоножки и натираем на крупную терку. Кабачковую массу солим и оставляем на 15 минут. За это время овощи должны пустить сок.
  2. Отжимаем кабачковую массу от жидкости, перекладываем в миску. Лук мелко нарезаем, отправляем в кабачковую смесь. Кабачим укроп.
  3. Вместе с сырыми яйцами отправляем укроп в миску к луку и кабачкам. Посыпаем смесь черным перцем, добавляем майонез и муку. Тщательно перемешиваем.
  4. Вареные яйца чистим, нарезаем мелким кубиком, смешиваем с тунцом. В эту смесь добавляем натертый на терке сыр.
  5. Форму для запекания смазываем растительным маслом, посыпаем дно панировочными сухарями. Половину кабачковой массы выкладываем в форму, выравниваем. Выкладываем смесь тунца, яйца и сыра, тоже разравниваем. На начинку выкладываем вторую часть кабачковой массы.
  6. Ставим запеканку в предварительно разогретую духовку. Запекаем при 180 градусах ориентировочно 40 минут.

Эта запеканка получается сытной, вкусной и бюджетной, особенно в сезон кабачков. Также мы рассказывали, как эти овощи готовят в Сербии.

Теги:
#Рецепт #Кабачки #Рыба #Запеканка