Деруны без картофеля: рецепт, который удивит всех
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Вы могли не знать, но в блюдо необязательно класть картошку
Все любят ароматные, золотистые драники. Но немногие знают, что их можно приготовить и без картофеля.
Не менее вкусные и оригинальные драники можно приготовить из баклажанов. Рецептом поделились на портале "На ПЕНСИИ".
Ингредиенты:
- баклажаны – 400 г,
- мука пшеничная – 4 столовые ложки,
- яйца – 1 шт.,
- сода – 1/2 чайной ложки,
- масло – 2 столовые ложки,
- чеснок – 1 зубчик,
- соль – по вкусу.
Способ приготовления:
- Баклажаны моем, разрезаем на четыре части. Натираем их на большой терке. Получившуюся массу солим, перемешиваем и оставляем на 15 минут. Затем — отжимаем выделившийся сок.
- Измельчаем чеснок, добавляем к баклажанам и перемешиваем. В ароматную массу добавляем яйцо, просеиваем муку с содой, вливаем масло и перемешиваем в однородное тесто.
- Оладьи выкладываем ложкой на сковороду, разогретую с маслом. Жарим на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.
Такие драники получаются очень необычными и очень вкусными. Идеально к ним будет подходить соус на основе сметаны. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитные оладьи кабачковые.