Деруны без картофеля: рецепт, который удивит всех

Вы могли не знать, но в блюдо необязательно класть картошку

Все любят ароматные, золотистые драники. Но немногие знают, что их можно приготовить и без картофеля.

Не менее вкусные и оригинальные драники можно приготовить из баклажанов. Рецептом поделились на портале "На ПЕНСИИ".

Ингредиенты:

баклажаны – 400 г,

мука пшеничная – 4 столовые ложки,

яйца – 1 шт.,

сода – 1/2 чайной ложки,

масло – 2 столовые ложки,

чеснок – 1 зубчик,

соль – по вкусу.

Способ приготовления:

Баклажаны моем, разрезаем на четыре части. Натираем их на большой терке. Получившуюся массу солим, перемешиваем и оставляем на 15 минут. Затем — отжимаем выделившийся сок. Измельчаем чеснок, добавляем к баклажанам и перемешиваем. В ароматную массу добавляем яйцо, просеиваем муку с содой, вливаем масло и перемешиваем в однородное тесто. Оладьи выкладываем ложкой на сковороду, разогретую с маслом. Жарим на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.

Такие драники получаются очень необычными и очень вкусными. Идеально к ним будет подходить соус на основе сметаны. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитные оладьи кабачковые.