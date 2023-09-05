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Деруны без картофеля: рецепт, который удивит всех

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Выходят очень вкусные и необычные драники
Выходят очень вкусные и необычные драники. Фото shuba.life

Вы могли не знать, но в блюдо необязательно класть картошку

Все любят ароматные, золотистые драники. Но немногие знают, что их можно приготовить и без картофеля.

Не менее вкусные и оригинальные драники можно приготовить из баклажанов. Рецептом поделились на портале "На ПЕНСИИ".

Ингредиенты:

  • баклажаны – 400 г,
  • мука пшеничная – 4 столовые ложки,
  • яйца – 1 шт.,
  • сода – 1/2 чайной ложки,
  • масло – 2 столовые ложки,
  • чеснок – 1 зубчик,
  • соль – по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Баклажаны моем, разрезаем на четыре части. Натираем их на большой терке. Получившуюся массу солим, перемешиваем и оставляем на 15 минут. Затем — отжимаем выделившийся сок.
  2. Измельчаем чеснок, добавляем к баклажанам и перемешиваем. В ароматную массу добавляем яйцо, просеиваем муку с содой, вливаем масло и перемешиваем в однородное тесто.
  3. Оладьи выкладываем ложкой на сковороду, разогретую с маслом. Жарим на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.

Такие драники получаются очень необычными и очень вкусными. Идеально к ним будет подходить соус на основе сметаны. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитные оладьи кабачковые.

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#Рецепт #Баклажан #Оладьи #Драники