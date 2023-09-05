Сгущенка дома из трех ингредиентов: рецепт простой, а получается втрое вкуснее, чем магазинное

Великолепная домашняя заготовка

Мы рассказывали, как самостоятельно приготовить томатный кетчуп. Еще одна важная заготовка, которая, в отличие от этого соуса, не зависит от сезонных продуктов — сгущенка или сгущенка.

Приготовить сгущенку можно и на собственной кухне. К тому же это проще, чем может показаться на первый взгляд. Еще и ингредиенты нужны простые. Такой продукт можно добавлять во многие продукты. Рецептом поделились на портале Pixelinform.

Ингредиенты:

стакан молока (3,2% жирности)

180 г сахара

100 г сухого молока.

Способ приготовления:

Берем кастрюлю – высокую и с толстым дном. Высыпаем в нее сахар и сухое молоко. Все перемешиваем, затем добавляем жидкий продукт. До растворения сахара перемешиваем венчиком. После кипения варим молоко еще 10 минут. При этом массу надо постоянно помешивать по мере загустения. Готовую сгущенку переливаем в банке. Как только сгущенка остынет, ставим его в холодильник.

Через несколько часов продукт станет еще более густым. Затем сгущенку можно смело подавать — очень вкусно есть его с тоненькими блинами.