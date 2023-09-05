Сгущенка дома из трех ингредиентов: рецепт простой, а получается втрое вкуснее, чем магазинное
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Великолепная домашняя заготовка
Мы рассказывали, как самостоятельно приготовить томатный кетчуп. Еще одна важная заготовка, которая, в отличие от этого соуса, не зависит от сезонных продуктов — сгущенка или сгущенка.
Приготовить сгущенку можно и на собственной кухне. К тому же это проще, чем может показаться на первый взгляд. Еще и ингредиенты нужны простые. Такой продукт можно добавлять во многие продукты. Рецептом поделились на портале Pixelinform.
Ингредиенты:
- стакан молока (3,2% жирности)
- 180 г сахара
- 100 г сухого молока.
Способ приготовления:
- Берем кастрюлю – высокую и с толстым дном. Высыпаем в нее сахар и сухое молоко.
- Все перемешиваем, затем добавляем жидкий продукт. До растворения сахара перемешиваем венчиком.
- После кипения варим молоко еще 10 минут. При этом массу надо постоянно помешивать по мере загустения.
- Готовую сгущенку переливаем в банке. Как только сгущенка остынет, ставим его в холодильник.
Через несколько часов продукт станет еще более густым. Затем сгущенку можно смело подавать — очень вкусно есть его с тоненькими блинами.