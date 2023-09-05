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Фантастические котлеты из дешевой рыбы: вкуснее, чем в ресторане

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
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Автор
От таких котлеток все будут в восторге Новость обновлена 05 сентября 2023, 17:19
От таких котлеток все будут в восторге. Фото vikna.tv

Поможет простая кулинарная хитрость

Мы рассказывали, как готовить вкуснейшее украинское блюдо — рыбный пирог "Баба-Шарпанина". Еще один вариант блюда из рыбы – котлеты.

Немногие знают, но даже из самой дешевой рыбы можно приготовить вкусные рыбные котлеты. Для приготовления которых подойдет любая рыба. Рецептом поделились на портале Pixelinform.

Ингредиенты:

  • филе рыбы — 300 граммов
  • чеснок — 2 зубчика
  • лук (лучше брать зеленый)
  • лимонный сок – одна чайная ложка
  • панировочные сухари
  • соль, перец — по вкусу
  • сыр — 50 граммов

Способ приготовления:

  1. Творог – тот самый ингредиент, который сделает котлеты из любой рыбы нежными, сочными и вкусными. Филе рыбы можно не пропускать через мясорубку, достаточно порубить ножом.
  2. В приготовленный таким образом фарш добавляем измельченный лук и чеснок. Солим и перчим, добавляем натертый творог.
  3. Все перемешиваем, добавляем лимонный сок. Снова тщательно перемешиваем. Можно слегка отбить об дно миски, чтобы котлеты лучше формировались.
  4. Лепим котлеты, обваливаем их в панировочных сухарях. Котлетки обжариваем на разогретой сковороде до золотистой корочки с обеих сторон.
  5. Когда все котлеты обжарены, ставим их в разогретую до 150 градусов духовку еще на 5 минут. Если котлеты небольшие, этот этап можно пропустить.

Такие котлетки получаются очень вкусными, нежными и сочными. К ним будет идеально подходить картофельное пюре.

Теги:
#Рецепт #Рыба #Котлеты