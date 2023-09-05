Фантастические котлеты из дешевой рыбы: вкуснее, чем в ресторане
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Поможет простая кулинарная хитрость
Мы рассказывали, как готовить вкуснейшее украинское блюдо — рыбный пирог "Баба-Шарпанина". Еще один вариант блюда из рыбы – котлеты.
Немногие знают, но даже из самой дешевой рыбы можно приготовить вкусные рыбные котлеты. Для приготовления которых подойдет любая рыба. Рецептом поделились на портале Pixelinform.
Ингредиенты:
- филе рыбы — 300 граммов
- чеснок — 2 зубчика
- лук (лучше брать зеленый)
- лимонный сок – одна чайная ложка
- панировочные сухари
- соль, перец — по вкусу
- сыр — 50 граммов
Способ приготовления:
- Творог – тот самый ингредиент, который сделает котлеты из любой рыбы нежными, сочными и вкусными. Филе рыбы можно не пропускать через мясорубку, достаточно порубить ножом.
- В приготовленный таким образом фарш добавляем измельченный лук и чеснок. Солим и перчим, добавляем натертый творог.
- Все перемешиваем, добавляем лимонный сок. Снова тщательно перемешиваем. Можно слегка отбить об дно миски, чтобы котлеты лучше формировались.
- Лепим котлеты, обваливаем их в панировочных сухарях. Котлетки обжариваем на разогретой сковороде до золотистой корочки с обеих сторон.
- Когда все котлеты обжарены, ставим их в разогретую до 150 градусов духовку еще на 5 минут. Если котлеты небольшие, этот этап можно пропустить.
Такие котлетки получаются очень вкусными, нежными и сочными. К ним будет идеально подходить картофельное пюре.