Фантастические котлеты из дешевой рыбы: вкуснее, чем в ресторане

Поможет простая кулинарная хитрость

Мы рассказывали, как готовить вкуснейшее украинское блюдо — рыбный пирог "Баба-Шарпанина". Еще один вариант блюда из рыбы – котлеты.

Немногие знают, но даже из самой дешевой рыбы можно приготовить вкусные рыбные котлеты. Для приготовления которых подойдет любая рыба. Рецептом поделились на портале Pixelinform.

Ингредиенты:

филе рыбы — 300 граммов

чеснок — 2 зубчика

лук (лучше брать зеленый)

лимонный сок – одна чайная ложка

панировочные сухари

соль, перец — по вкусу

сыр — 50 граммов

Способ приготовления:

Творог – тот самый ингредиент, который сделает котлеты из любой рыбы нежными, сочными и вкусными. Филе рыбы можно не пропускать через мясорубку, достаточно порубить ножом. В приготовленный таким образом фарш добавляем измельченный лук и чеснок. Солим и перчим, добавляем натертый творог. Все перемешиваем, добавляем лимонный сок. Снова тщательно перемешиваем. Можно слегка отбить об дно миски, чтобы котлеты лучше формировались. Лепим котлеты, обваливаем их в панировочных сухарях. Котлетки обжариваем на разогретой сковороде до золотистой корочки с обеих сторон. Когда все котлеты обжарены, ставим их в разогретую до 150 градусов духовку еще на 5 минут. Если котлеты небольшие, этот этап можно пропустить.

Такие котлетки получаются очень вкусными, нежными и сочными. К ним будет идеально подходить картофельное пюре.