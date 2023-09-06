Этому блюду удивятся даже грузины: необычный рецепт хинкали с ягодами

Необычное блюдо из простых продуктов

Если речь идет о грузинской кухне, то первая ассоциация — это хинкали. Традиционное блюдо состоит из теста, завернутого в мешочек, бульона внутри мешочка и ароматной начинки. По классическому и наиболее популярному рецепту в качестве начинки используют говядину.

А что, если в качестве начинки использовать не мясо, а ягоды? Вот этому рецепту Shuba удивятся даже грузины! Для начинки можно взять сладкие ягоды (черника, малина, клубника) или даже кисло-сладкие — вишню, клюкву, смородину.

Как приготовить хинкали с ягодами

Ингредиенты на 5 порций

Для киселя:

вода — 1.7 л;

ягоды — 500 г;

сахар — 120 г;

крахмал — 100 г.

Для теста:

мука — 500 г;

вода — 250 мл;

соль — 1/4 ч. л.;

растительное масло — 10 мл.

Для начинки

ягоды — 500 г;

сахар — 100 г.

Способ приготовления:

Для приготовления киселя поставьте в кастрюле греться воду. Ягоді промойте, при необходимости удалите косточки и плодоножки, уложите их в кипящую воду, добавьте сахар, доведите до кипения и варите 5 минут. Крахмал разведите в воде и тоненькой струйкой влейте в кастрюлю с ягодами, тщательно перемешивая. Прокипятите 3-5 минут. Готовый кисель снимите с огня и оставьте остывать. Для приготовления теста в миску просейте с солью муку, постепенно вливайте воду и замешивайте тесто. В конце замешивания добавьте масло и хорошо вымешайте до пластичности. Накройте тесто пищевой плёнкой и оставьте на 15-20 минут. Ягоды для начинки промойте, удалите плодоножки и косточки, дайте обсохнуть. После посыпьте сахаром и перемешайте. Из теста сделайте колбаску, поделите ее на кусочки, из которых сформируйте шарики, а из них — лепешки толщиной 2 мм. На середину каждой выложите начинку, края теста защипните. Хинкали отправьте в воду, перемешивая, доведите до кипения. Варите 5 минут, затем достаньте шумовкой и порционно разложите в пиалы. Разлейте в них тёплый кисель и сразу подавайте к столу.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно есть хинкали. Приятного аппетита.