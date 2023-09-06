Этому блюду удивятся даже грузины: необычный рецепт хинкали с ягодами
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Необычное блюдо из простых продуктов
Если речь идет о грузинской кухне, то первая ассоциация — это хинкали. Традиционное блюдо состоит из теста, завернутого в мешочек, бульона внутри мешочка и ароматной начинки. По классическому и наиболее популярному рецепту в качестве начинки используют говядину.
А что, если в качестве начинки использовать не мясо, а ягоды? Вот этому рецепту Shuba удивятся даже грузины! Для начинки можно взять сладкие ягоды (черника, малина, клубника) или даже кисло-сладкие — вишню, клюкву, смородину.
Как приготовить хинкали с ягодами
Ингредиенты на 5 порций
Для киселя:
- вода — 1.7 л;
- ягоды — 500 г;
- сахар — 120 г;
- крахмал — 100 г.
Для теста:
- мука — 500 г;
- вода — 250 мл;
- соль — 1/4 ч. л.;
- растительное масло — 10 мл.
Для начинки
- ягоды — 500 г;
- сахар — 100 г.
Способ приготовления:
- Для приготовления киселя поставьте в кастрюле греться воду. Ягоді промойте, при необходимости удалите косточки и плодоножки, уложите их в кипящую воду, добавьте сахар, доведите до кипения и варите 5 минут.
- Крахмал разведите в воде и тоненькой струйкой влейте в кастрюлю с ягодами, тщательно перемешивая. Прокипятите 3-5 минут. Готовый кисель снимите с огня и оставьте остывать.
- Для приготовления теста в миску просейте с солью муку, постепенно вливайте воду и замешивайте тесто. В конце замешивания добавьте масло и хорошо вымешайте до пластичности. Накройте тесто пищевой плёнкой и оставьте на 15-20 минут.
- Ягоды для начинки промойте, удалите плодоножки и косточки, дайте обсохнуть. После посыпьте сахаром и перемешайте.
- Из теста сделайте колбаску, поделите ее на кусочки, из которых сформируйте шарики, а из них — лепешки толщиной 2 мм. На середину каждой выложите начинку, края теста защипните.
- Хинкали отправьте в воду, перемешивая, доведите до кипения. Варите 5 минут, затем достаньте шумовкой и порционно разложите в пиалы. Разлейте в них тёплый кисель и сразу подавайте к столу.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно есть хинкали. Приятного аппетита.