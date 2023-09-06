Проще и вкуснее сырников: готовим невероятную творожную запеканку с ягодами (видео)

От такой запеканки вряд ли кто-то откажется

Кажется, невозможно представить человека, который может отказаться от кусочка вкуснейшей сырной запеканки. Это божественное блюдо, которое от нежности просто тает во рту. Ешь ее, словно легкое облако.

Кулинар Наталья поделилась в Instagram рецептом невероятной сырной запеканки из рикотты, с кукурузным крахмалом и цедрой лайма. Это полезный и аппетитный завтрак, хороший перекус, который можно взять с собой в дорогу или на работу. Также эта фантастическая запеканка выручит, если нет желания готовить что-то вечером.

Как приготовить творожную запеканку с ягодами

Ингредиенты:

рикотта (или кисломолочный сыр) – 500 г;

яйца – 2 шт.;

малина – 200 г;

сахар – 80 г;

ванильный сахар – 10 г;

кокосовая стружка – 40 г;

сметана – 150 г;

кукурузный крахмал – 40-50 г;

цедра 1 лайма.

Способ приготовления:

Смешиваем рикотту, яйца, сметану, кокосовую стружку, крахмал, сахар и ванильный сахар. Добавляем цедру лайма и все перемешиваем до однородного состояния. В массу добавляем и перемешиваем, пока малина равномерно распределится. Форму застилаем пергаментом, переливаем в нее смесь. Запекаем 40-50 минут при 180 С 40-50 минут.

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